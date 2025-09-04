GWM Tank 300 na Argentina com garantia de 1 milhão de km

O Grupo Antelo acaba de soltar uma bomba na Argentina com o lançamento do GWM Tank 300. Esse SUV todo-terreno vem lá da China e promete agitar o mercado argentino, especialmente com uma garantia de um milhão de quilômetros — pode acreditar! Isso mesmo, a proteção cobre o motor e a transmissão por dez anos, o que acontecer primeiro. Para o resto dos componentes, o tempo é de seis anos ou 200.000 km. Comparando com a média de carros vendidos na Argentina, que fica em três anos ou 100.000 km, a GWM realmente se destacou.

Quando a Toyota fez algo semelhante, expandindo a garantia dos seus modelos para 10 anos ou 200.000 km, isso chamou bastante atenção. Agora, com o GWM Tank 300, a competição esquenta ainda mais. E quem diria que um SUV todo-terreno iria chegar com uma proposta tão ousada?

Design e Performance

O Tank 300 é um verdadeiro exemplar de estilo robusto, combinando linhas clássicas com uma estética bem marcante. É um SUV do segmento médio que vai encarar de frente os gigantes off-road, como o Jeep Wrangler e o Ford Bronco — que, diga-se de passagem, não está disponível por aqui.

Sob o capô, o Tank 300 carrega um motor 2.0 turboalimentado, que entrega 210 cv e 38,7 kgfm de torque. Com uma caixa de câmbio automática de oito marchas, tração nas quatro rodas e diferencial bloqueável, ele é feito para encarar qualquer tipo de terreno. Se você adora um off-road, vai querer ficar de olho nesse carro.

O que esperar do GWM no Brasil?

Aqui no Brasil, a história do GWM Tank 300 é um pouco diferente. Ele chega com um motor híbrido, unindo um 2.0 turbo a gasolina e um motor elétrico, soltando nada menos que 393 cv e 76,4 kgfm de torque. Nada mal, hein? E ainda vem com um câmbio automático de nove marchas.

Esse conjunto promete eficiência na hora de encarar trilhas e estradas mais pesadas, mesmo que em modo 4×2 ou elétrico. A bateria de 37,1 kWh fica ali entre a carroceria e o chassi, tomando um espacinho no porta-malas. O preço por aqui? A partir de R$ 339.000.

Com tanta tecnologia e uma garantia que é quase inquebrável, o GWM Tank 300 realmente promete marcar presença nas ruas e estradas. Já pensou em como esse bicho deve se comportar em um dia de chuva ou numa trilha puxada? É pra quem ama sentir a adrenalina ao volante!