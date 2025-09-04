Ford Performance muda nome para Ford Racing visando F1 em 2026

A Ford acaba de fazer uma mudança empolgante na sua divisão de carros esportivos. A antiga Ford Performance agora se chama Ford Racing. Mas não se engane, essa mudança é mais do que uma simples troca de nome. A ideia por trás disso é conectar ainda mais os desenvolvimentos nas pistas com os carros que vemos nas ruas, como o icônico Mustang e a poderosa F-150 Raptor. Além disso, esse movimento prepara o terreno para o retorno da Ford à Fórmula 1 em 2026, em parceria com a Red Bull.

Se você acompanha a Fórmula 1, sabe que estamos prestes a viver uma transformação significativa na categoria. A partir de 2026, os motores híbridos ganharão mais força elétrica, e as aerodinâmicas dos carros serão repensadas. A Ford já estava colaborando com a Red Bull Powertrains desde 2023 e, agora, decidiu ampliar sua participação. O que começou com uma ajuda na parte elétrica evoluiu para uma parceria que envolve motor a combustão, fabricação de peças e até suporte operacional.

O novo nome, Ford Racing, representa essa expansão, onde a divisão deixa de ser apenas uma vitrine e se transforma em uma conexão direta entre as competições e os modelos esportivos que amamos. O que funciona na Baja 1000, por exemplo, pode estar presente na próxima geração da F-150 Raptor. E aquelas soluções aerodinâmicas que vemos sendo testadas em Daytona podem moldar um novo Mustang. Essa relação estreita facilita que inovações testadas em condições extremas cheguem aos nossos carros.

E, claro, não podemos ignorar a rivalidade que se desenha nas pistas. Com a General Motors entrando na Fórmula 1 com a Cadillac, a Ford certamente não quer ficar de fora dessa disputa acirrada. Afinal, são décadas de disputas históricas entre as duas gigantes americanas. Com a Ford Racing na jogada, essa rivalidade parece prometer um novo capítulo emocionante.

Por falar em mudanças, a Red Bull também está passando por uma reformulação interna. A equipe já criou sua própria divisão de motores e perdeu nomes de peso, como Christian Horner e Adrian Newey. Isso abre espaço para a Ford se firmar como um parceiro estratégico, que vai além das competições. Aqui, a ideia é que engenheiros e designers trabalhem em conjunto, aplicando tudo o que aprendem nas pistas diretamente nos carros de rua.

É como se a pista fosse o campo de testes perfeito. O que é robusto na competição vai diretamente para a garagem dos apaixonados por carro, este é o mantra da Ford Racing. Assim, podemos esperar ver soluções inovadoras, com a mesma eficácia de um carro de corrida, nas versões que podemos comprar.

A liderança do projeto está nas mãos de Mark Rushbrook, que terá o desafio de trazer novos talentos e expandir os recursos da divisão. A visão vai além dos carros de performance; trata-se também de criar experiências. Imagine participar de uma escola de pilotagem com a supervisão de quem entende do assunto! E tem mais: o primeiro carro de produção sob a nova marca Ford Racing será revelado em janeiro. Isso promete ser uma ansiedade a mais para quem é fã!

Rushbrook compartilhou que a ideia inicial foi usar a Fórmula 1 como um laboratório para entender melhor a eletrificação, incluindo tudo sobre baterias e motores híbridos. Mas, com o passar do tempo, o projeto se ampliou e agora engloba praticamente todo o carro, incluindo o dia a dia da equipe. É uma abordagem que promete trazer muita inovação para os fãs.

Com tudo isso, fica claro que a Ford está pronta para oferecer não só carros potentes, mas também experiências inesquecíveis ao mundo automotivo. E com a F1 no horizonte, a torcida é para que essa nova fase venha recheada de surpresas agradáveis para todos nós, apaixonados por velocidade e adrenalina.