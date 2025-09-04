CAOA Chery lança promoção do Tiggo 7 Hybrid com preço acessível

A CAOA Chery lançou uma condição bem interessante para quem está de olho no Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive. Agora, esse SUV híbrido está sendo vendido pelo mesmo preço da versão a combustão, ou seja, R$ 169.990. Para se ter uma ideia, esse valor é equivalente ao que a Jeep pede pelo Compass Sport, a versão mais básica do seu SUV. Mas atenção: essa promoção é válida até 30 de setembro ou enquanto durarem os estoques nas mais de 150 concessionárias da marca.

Agora, vamos falar um pouco sobre o que faz o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive ser tão atraente. Ele vem equipado com um motor 1.5 turbo, que trabalha junto com um sistema híbrido leve. O grande trunfo aqui é o gerador/motor elétrico do tipo BSG (Belt Starter Generator), que recupera energia nas frenagens e armazena em uma bateria de 48V. Essa energia extra ajuda nas acelerações, melhorando tanto o desempenho quanto a eficiência do veículo. Para quem gosta de números, são 160 cv de potência e torque de 25,5 kgfm. Isso significa que você vai se sentir tranquilo ao pisar no acelerador, especialmente em aquelas subidas mais íngremes.

Falando em conforto e tecnologia, o Tiggo 7 Pro Hybrid também não decepciona. Ele traz o pacote Max Drive, com diversos sistemas de assistência à condução que usam câmeras e sensores. Você vai contar com recursos como o piloto automático adaptativo e frenagem de emergência automatizada. Imagina como isso pode ser útil em uma estrada com muito movimento, não é? E ainda tem uma câmera 360° para facilitar as manobras em estacionamentos que, vamos ser sinceros, sempre podem ser uma missão complicada.

Dentro do carro, o conforto é prioridade. O Tiggo 7 Pro possui um teto solar panorâmico que, sem dúvida, traz uma sensação incrível para quem está a bordo. As telas digitais de 20,5 polegadas vão te manter sempre conectado e informado. Produzido na fábrica de Anápolis (GO), ele está disponível em várias opções de cores, incluindo o elegante preto metálico e o cinza, além das opções perolizadas como o branco e o azul escuro.

Além de todas essas vantagens, o SUV híbrido pode oferecer isenção ou redução do IPVA, dependendo de onde você mora. Em São Paulo, por exemplo, ele ainda é livre do rodízio municipal, o que já é uma mão na roda para quem enfrenta o trânsito carioca.

Esse movimento da CAOA Chery vem em um ótimo momento, já que a marca tem mostrado um crescimento no mercado brasileiro. De janeiro a agosto de 2025, as vendas aumentaram em 8%. O Tiggo 7, especificamente, teve um crescimento de 26,5% em emplacamentos em relação ao ano passado. Nos meios digitais, as buscas pela marca também aumentaram 24,7%, com o Tiggo 7 Pro sendo um dos mais procurados. Para quem quer entrar no mundo dos SUVs, a versão mais acessível já começa em R$ 139.990.

Se você é apaixonado por carros e está pensando em atualizar a sua garagem, esse pode ser o momento ideal para conferir as ofertas da CAOA Chery. O Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive é uma opção que combina tecnologia, conforto e economia de combustível, tudo isso sem abrir mão de um design que chama a atenção.