BMW apresenta Vision CE, scooter inovadora dispensa capacete

A BMW Motorrad fez a galera vibrar ao apresentar o seu novo protótipo Vision CE na IAA Mobility 2025, em Munique. Essa scooter elétrica promete revolucionar a forma como nos movemos nas cidades. Combinando um design arrojado, tecnologia elétrica e soluções de segurança que parecem ter saído de um filme de ficção científica, ela já está dando o que falar!

Um dos grandes diferenciais do Vision CE é a sua “gaiola metálica”. Isso mesmo! Ao invés de usar o tradicional capacete e roupas de proteção, o piloto precisa apenas afivelar um cinto de segurança. Essa ideia, um pouco inspirada na antiga scooter C1, traz um toque de inovação e praticidade para quem se arrisca nas ruas.

O visual dela é, no mínimo, impressionante. O design é minimalista e futurista, com acabamento em branco fosco e detalhes em preto e um vermelho neon que realmente chamam a atenção. A estrutura é feita de alumínio, o que a torna leve e versátil. As linhas abertas garantem que a scooter pareça dinâmica e fluida enquanto você a dirige.

Uma característica que vai facilitar a vida de quem não é tão experiente é a função de autoequilíbrio. É isso mesmo! O Vision CE é projetado para permanecer estável, mesmo quando parado, tornando a pilotagem mais acessível para todos — uma mão na roda para quem está entrando nesse mundo das duas rodas elétricas.

E o motor? Inspirado na linha CE da BMW, ele oferece até 42 cv de potência. As baterias de quinta geração, como as do iX e i4, garantem uma autonomia de até 130 km. E se você está pensando em autonomia, a recarga rápida é uma mão na roda, baixando o tempo de recarga de 20% a 80% para apenas 45 minutos.

Com o Vision CE, a BMW retoma conceitos de modelos anteriores, unindo proteção, leveza e um design aberto. Eles têm grandes planos para o futuro, prometendo que até 2030, as scooters elétricas vão ocupar um lugar de destaque na mobilidade urbana sem emissões.

No final das contas, o protótipo é mais que uma promessa: é um vislumbre do que pode ser a pilotagem urbana nos próximos anos. Uma mistura de inovação, segurança e entretenimento para quem está sempre na estrada!