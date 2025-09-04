China e Cuba estreitam laços estratégicos em visita de Díaz-Canel

Visita do Presidente de Cuba à China: Fortalecimento de Laços e Cooperação Estratégica

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, chegou à China na última quinta-feira (4) e foi recebido pelo presidente chinês, Xi Jinping, no Palácio do Povo. A visita, que acontece entre os dias 2 e 6 de setembro, é parte das celebrações do 80º aniversário da vitória da China na Guerra de Resistência contra a Agressão Japonesa e na Segunda Guerra Mundial, reconhecida pelo país como a Segunda Guerra Mundial Antifascista.

Além das comemorações, a viagem marca o 65º aniversário das relações diplomáticas entre Cuba e China. Durante o encontro, Xi Jinping enfatizou a importância desse marco e expressou a intenção de elevar a parceria entre os dois países para o que chamou de "um nível superior", visando benefícios mútuos para seus povos.

O presidente chinês reiterou o compromisso de oferecer apoio a Cuba, especialmente em face das dificuldades impostas por bloqueios e intervenções de países, como os Estados Unidos. Em resposta, Díaz-Canel manifestou a disposição de Cuba em criar condições mais favoráveis para as empresas chinesas que operam na ilha, com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica.

Ao final da reunião, foi anunciado que 11 documentos de cooperação foram assinados, abordando áreas estratégicas. Embora os detalhes não tenham sido divulgados, esses acordos cobrem o desenvolvimento da Rota da Seda, intercâmbio de informações políticas, e aumento das parcerias culturais. Também abrangem compromissos em campos como agricultura, saúde, inteligência artificial e comunicação.

Durante as discussões, Xi Jinping mencionou a nova Iniciativa de Governança Global apresentada recentemente. Essa proposta visa reformular a governança internacional, abordando aspectos de desenvolvimento, segurança e os desafios enfrentados no sistema atual. A iniciativa critica a sub-representação do Sul global em instituições internacionais, o descumprimento do direito internacional por potências e a falta de capacidade operacional dessas entidades para lidar com problemas globais.

Ao final do encontro, os dois líderes emitiram uma declaração conjunta sobre a construção de uma "comunidade de futuro compartilhado" entre China e Cuba. Nesse documento, destacaram que a relação possui raízes que se firmaram com líderes anteriores, como Mao Zedong e Fidel Castro. A declaração ressalta que a parceria entre os dois países é um modelo de solidariedade e cooperação entre nações socialistas e em desenvolvimento.

Além disso, a declaração reforçou que as relações entre os países estão em seu "melhor momento histórico" e que ambos estão comprometidos em elevar a colaboração bilateral. Por parte de Cuba, há uma valorização das contribuições do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo, enquanto a China reafirma seu apoio ao povo cubano, defendendo seu caminho socialista e um modelo de desenvolvimento adaptado às suas realidades.