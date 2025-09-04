Citroën Basalt 2026 lança versão Dark Edition

A Citroën revelou, no dia 3 de outubro, a esperada linha 2026 do Basalt. O novo SUV vem com um visual renovado e melhorias que vão muito além da aparência. Ele chega para reforçar a presença da marca no mercado e tem tudo para agradar os fãs de carros, especialmente após um aumento de 37% nas vendas no primeiro semestre de 2025 em comparação ao ano anterior.

Uma das grandes novidades é a versão Dark Edition, que traz um estilo mais esportivo e urbano. E, ao contrário do que o nome sugere, essa versão não é limitada. Ela faz parte da nova linha e, vale destacar, não vem em prata. Para quem curte um modelo mais ousado, essa é uma ótima pedida!

O Basalt 2026 está disponível em quatro versões: Feel (R$ 93.990), Feel Turbo 200 (R$ 108.990), Shine Turbo 200 (R$ 113.990) e a novidade Dark Edition Turbo 200 (R$ 114.990). Nos modelos básicos, você ainda conta com o motor 1.0 Firefly, que entrega até 75 cv, ideal para quem gosta de economia. Já as versões mais robustas trazem o motor 1.0 turbo flex, que chega a 130 cv, perfeito para quem não dispensa um pouco mais de potência.

Essas mudanças não estão apenas por fora. O interior ganhou novos acabamentos que tornam a experiência ainda mais agradável. O painel agora vem com detalhes em preto brilhante, os bancos têm costuras visíveis e a central multimídia de 10,25” é um verdadeiro show à parte, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E para quem já passou por aquele desconforto de achar o comando do vidro nas portas, a boa notícia é que agora eles ficam exatamente onde deveriam estar.

Falando da versão Shine Turbo 200, ela apresenta um interior escurecido e bancos diferenciados, mas é a Dark Edition que realmente se destaca. Este modelo chega com um acabamento esportivo, incluindo a nova cor Cinza Sting Gray e um teto preto. E tem mais: rodas de 16”, pedaleira esportiva e até um spoiler com detalhes em vermelho, em homenagem ao fundador da marca. É realmente para quem gosta de chamar a atenção!

No quesito conforto e tecnologia, a Dark Edition não ficou atrás. O ambiente "dark" é complementado por bancos em tecido preto, costuras vermelhas, e uma central multimídia que não deixa a desejar, equipada com seis alto-falantes e várias portas USB. Para as famílias que costumam fazer viagens de carro, essa configuração faz toda a diferença.

O Basalt mede 4,34 m de comprimento e 1,82 m de largura, sendo um pouquinho menor que o Aircross. O porta-malas, com capacidade para impressionantes 490 litros, é um atrativo à parte e está à altura de seus concorrentes.

Com essas atualizações, o Basalt 2026 entra na briga com outros SUVs como o Fiat Pulse, Volkswagen Tera e Renault Kardian. Quem escolhe a Dark Edition por R$ 114.990, ainda economiza um bom dinheiro em comparação com a versão turbo de entrada dos rivais.

Em resumo, o Citroën Basalt mantém suas versões de motorização, oferecendo o motor 1.0 Firefly aspirado, que é bastante econômico e se destaca em eficiência. Para uma condução mais animada, as opções turbo são ideais, com um câmbio manual de cinco marchas ou a transmissão CVT nas versões mais equipadas.

Com um design mais moderno e um pacote de equipamentos que não deixa nada a desejar, o Basalt 2026 realmente tem tudo para se tornar um dos preferidos na categoria.