Carambeí abre UBS com investimento de R$ 1,1 milhão

A Prefeitura de Carambeí está prestes a inaugurar a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no distrito de Catanduvas, com a cerimônia marcada para o dia 12 de setembro, às 15 horas. Este evento contará com a presença da prefeita Elisangela Pedroso e da secretária municipal de Saúde, Maira Hollebem.

As obras da UBS foram iniciadas em 2023 e tiveram um investimento total de R$ 1,1 milhão. A nova estrutura possui 360 metros quadrados e foi planejada em diferentes setores, com o objetivo de proporcionar um atendimento mais eficiente e acessível para a população.

A inauguração da UBS visa melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos moradores de Catanduvas, garantindo que a comunidade tenha acesso a cuidados médicos essenciais em um local adequado e preparado para atender suas necessidades.