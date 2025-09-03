Festival de cinema coreano acontece em Curitiba

O KOFF – Festival de Cinema Coreano chega a Curitiba pela primeira vez, trazendo uma programação especial dedicada ao cinema da Coreia do Sul. Após edições em São Paulo e Piracicaba, o festival faz parte de um circuito que passará por sete cidades brasileiras.

O evento será realizado no Cine Passeio, onde o público poderá aproveitar seis sessões de curtas e longas-metragens que são inéditos no país. Além das exibições, haverá debates internacionais em formato híbrido e uma apresentação especial que celebra os 50 anos da KOFA – Korean Film Archive. Essa parte do festival contará com filmes restaurados em 4K, que serão exibidos na Cinemateca de Curitiba.

A proposta do festival é estreitar as relações culturais entre o Brasil e a Coreia do Sul através do cinema. O curador, Prof. Dr. Rubens Rewald, definiu como tema da edição de 2025 “Diversidade e Modernidade”. Os debates, que serão coordenados pelo co-curador Prof. Dr. Josmar Reyes, abordarão aspectos como produção, distribuição e exibição, além de estudos sobre o cinema sul-coreano.

Outra parte emocionante da programação é uma homenagem ao cineasta sul-coreano Lee Chang-dong, que será celebrada também em São Paulo. Quatro de suas obras serão exibidas, destacando a sua importância para o cinema mundial.

A programação do KOFF – Festival de Cinema Coreano é a seguinte:

Data: 11 a 17 de setembro de 2025

11 a 17 de setembro de 2025 Local: Cine Passeio – Rua Riachuelo, 410, Centro

Cine Passeio – Rua Riachuelo, 410, Centro Entrada: Gratuita

O festival conta com o patrocínio de diversas empresas, como CJ do Brasil, Hyundai Motor Brasil, Glovis Brasil Logística e Atomy do Brasil. Após Curitiba, o evento seguirá para Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre, Piracicaba e São Paulo.

Mais informações sobre o festival podem ser encontradas nas redes sociais dedicadas ao KOFF.