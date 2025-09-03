Juliana Algañaraz assume a superintendência da TV Gazeta

A TV Gazeta inicia uma nova fase com a nomeação de Juliana Algañaraz como superintendente geral. A informação foi divulgada pela Fundação Cásper Líbero em 3 de setembro de 2025, marcando uma aposta da emissora em uma liderança experiente para guiar um processo de transformação e expansão.

Juliana Algañaraz traz consigo mais de 20 anos de experiência no mercado audiovisual. Durante sua passagem pela Endemol Shine Brasil, ela liderou projetos de grande sucesso, como o programa MasterChef na Band, Canta Comigo na Record, The Masked Singer na Globo e Casamento às Cegas na Netflix. Sua trajetória inclui também a produção do reality A Ponte: The Bridge Brasil para a HBO Max, que conquistou o prestigiado Emmy Internacional.

Antes de se juntar à TV Gazeta, Juliana trabalhou em diversas empresas renomadas, incluindo Discovery Channel, Animal Planet, Fox Channel e Porta dos Fundos, onde se destacou na reestruturação de marcas e na ampliação da relevância de conteúdos no Brasil.

Entre 2021 e 2022, Juliana teve uma breve passagem pela RedeTV!, onde buscou reestruturar a grade de programação. Porém, a emissora não alcançou os resultados desejados em audiência, o que levou ao seu desligamento após seis meses.

Ao ser anunciada como nova superintendente, Juliana expressou seu entusiasmo por esta nova etapa: “Quando penso na TV Gazeta, vejo um mar de oportunidades. Temos o potencial de atuar em várias plataformas como rádio, TV, digital e até mesmo uma faculdade. É um ecossistema com grande potencial para inovação”, afirmou.

Maria Cristina de Paula Abreu, superintendente da Fundação, enfatizou a relevância da escolha de Juliana: “Temos o pioneirismo em nosso DNA. Estamos empolgados com as oportunidades que se abrem com uma profissional que tem experiência em formatos inovadores e uma visão de futuro para nossa programação.”

A TV Gazeta é uma emissora com uma rica história na televisão brasileira, reconhecida por criar programas que se tornaram referências, como o Mulheres, voltado ao público feminino, e o Mesa Redonda, que foi pioneiro em debates esportivos na TV. A emissora também é conhecida por revelar grandes talentos, entre eles Fausto Silva, Galvão Bueno, Astrid Fontenelle, Cléber Machado, Goulart de Andrade, Serginho Groisman e Joelmir Beting, solidificando sua importância como formadora de profissionais no audiovisual.