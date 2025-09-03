Jaguar é flagrada emitindo sons de V8 em novo carro elétrico

O Jaguar Type 00 ainda não arrancou suspiros por onde passou, mas quem é apaixonado por carros está de olho na esperança de que o próximo elétrico da marca britânica traga algo realmente incrível para o mundo dos ultra-luxuosos. Anunciado no final do ano passado, esse modelo promete ser lançado ainda em 2023. E para deixar a expectativa lá em cima, novos vídeos de testes nas ruas já começaram a pipocar por aí.

Esses vídeos, que foram capturados pelo canal NCars no YouTube, mostram dois protótipos do Type 00 enfrentando as curvas das estradas montanhosas na Espanha. Um deles parece estar mais avançado, já com rodas atualizadas e um novo desenho na carroceria que faz a gente pensar: será que vão surpreender com o visual?

Os protótipos estão super camuflados, então não dá pra ver muitos detalhes. Mas uma coisa que ficou bem clara é o som que eles fazem. Se você der uma conferida no vídeo, talvez consiga ouvir um barulhinho que lembra um motor — e segundo o cinegrafista, isso seria algo como um V8. Agora, pensando bem, como o carro será elétrico, é bem possível que isso seja um efeito sonoro, uma daquelas manobras que muitos EVs de alta performance fazem para adicionar um pouco daquele charme dos motores a combustão.

A Jaguar já deixou claro que esse novo veículo elétrico vai ser focado na exuberância. O Martin Limpert, que é o chefe da submarca Range Rover, disse que a ideia é manter um ar de sofisticação. Mas, diferente do que se imagina de um verdadeiro esportivo da marca, como o F-Type, talvez alguns motoristas sintam falta daquela brutalidade de um V8 rugindo. Pode ser que isso faça algumas pessoas ficarem de olho em outros modelos.

Por outro lado, não dá pra negar que a potência vai estar em alta. A Jaguar anunciou que a versão final do Type 00 terá nada menos que 1.000 cavalos de potência e, de acordo com as promessas, vai ter autonomia para rodar pelo menos 692 km no ciclo WLTP. É muita coisa! O carro está previsto para estrear no final deste ano, com as vendas começando entre 2026 e 2027.

Se você é daquelas pessoas que ama estar por dentro das novidades e aguarda ansiosamente cada lançamento, com certeza, o Type 00 é um desses modelos que vai valer a pena acompanhar de perto. A expectativa promete!