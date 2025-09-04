Citroën Aircross 2026 lança versão XTR e descontinua C3

O Citroën Aircross 2026 chegou para causar! Com um visual renovado e algumas mudanças bem interessantes, esse SUV promete agradar ainda mais os apaixonados por carros. A primeira grande novidade é que ele deixou de lado o nome C3, agora destacando apenas “Aircross” na traseira. Isso mesmo, uma mudança que reforça a identidade do modelo, algo que muitos motoristas vão apreciar.

Além disso, a Citroën trouxe a nova versão aventureira XTR para a linha, que fica no topo com um visual mais robusto. Se você curte um estilo mais descolado, vai adorar as rodas de 17 polegadas e os pneus de uso misto, que são perfeitos para quem gosta de sair da estrada e explorar novos caminhos.

Um detalhe que deve chamar a sua atenção é que a Citroën mudou a configuração de assentos. Com essa nova estratégia, quase todas as versões agora oferecem sete lugares! A única que fica com os cinco assentos é a versão de entrada Feel, que é voltada especialmente para pessoas com deficiência (PCD) e vem com um preço acessível, custando R$ 94.860 com descontos aplicados. As demais opções começam em R$ 117.990.

Preços e versões do Citroën Aircross 2026

Aqui está um resumo dos preços e versões para você já ir planejando sua compra:

Citroën Aircross Feel Turbo 200 AT – R$ 94.860

– R$ 94.860 Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 – R$ 129.990

– R$ 129.990 Citroën Aircross Feel 7 Turbo 200 AT – R$ 117.990

– R$ 117.990 Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT – R$ 126.990

Interior mais sofisticado

Por dentro, o novo Aircross não decepciona. Ele ganhou um painel digital colorido de 7 polegadas, que deixa tudo mais moderno e prático. Isso é incrível, né? Além disso, vem com ar-condicionado automático e bancos com novos revestimentos, que trazem mais conforto ao dirigir. As entradas USB-C extras vão facilitar sua vida, especialmente se você depende de carregadores para seus dispositivos. E a central multimídia? Uma tela de 10,25 polegadas com espelhamento sem fio, que promete deixar sua rotina ainda mais conectada.

Um visual que impressiona

Agora, se você também curte um design mais atraente, vai se apaixonar pelas novidades externas. O emblema XTR nas portas dá um charme especial ao modelo, enquanto detalhes em verde pistache e skid plates cinzas agregam um toque aventureiro. Ah, e não posso esquecer da nova cor Cosmo Blue que estreou, além do número "7" na tampa traseira que indica as versões de sete lugares.

Vendas e competição

Falando de números, o Citroën Aircross vendeu 3.873 unidades entre janeiro e agosto de 2025. É um número que, para ser sincero, ficou um pouco abaixo do esperado, especialmente se comparado aos rivais. A Chevrolet Spin, por exemplo, emplacou 14.084 unidades, e até o Jeep Commander, que é de um segmento superior, vendeu 9.600.

Mecânica que funciona

Na parte mecânica, todas as versões mantêm o motor 1.0 turbo flex T200, que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Sempre acompanhado do câmbio automático CVT com sete marchas simuladas, proporciona uma dirigibilidade tranquila, ideal para quem fica preso no trânsito ou busca conforto nas estradas.

Com essa nova abordagem, a Citroën parece estar mirando em um público que valoriza conforto e versatilidade, prometendo agradar ao apaixonado por carros que busca um SUV equilibrado entre cidade e aventura.