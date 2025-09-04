Citroën C3 2026 traz nova versão XTR e mais novidades

A Citroën acaba de lançar a linha 2026 do seu hatch C3, e a grande notícia é a sua nova versão XTR. Essa configuração vem com um visual mais aventureiro, ideal para aqueles que buscam um toque especial na estética do carro. Inspirada em modelos que fizeram sucesso nos anos 2000, a XTR traz design ousado, recursos de conforto interessantes e preços que podem agradar no mercado brasileiro.

Motor e Preços

A versão XTR é a mais equipada da linha com o motor 1.0 Firefly aspirado, que oferece 75 cv e 10,7 kgfm de torque. Para quem gosta de um câmbio simples e direto, ele vem com uma transmissão manual de cinco marchas. O preço inicia em R$ 89 mil, posicionado entre os modelos C3 Feel e C3 You!. O Feel, por exemplo, começa em R$ 86 mil e o You! em R$ 104 mil, que conta com motor 1.0 turbo de 130 cv.

Design Exterior

Externamente, a XTR aposta em um visual robusto com rodas de liga leve de 15” e pneus mistos. Os detalhes escurecidos, adesivos verdes e o teto preto (opcional) dão um charme especial que, com certeza, chamará a atenção nas ruas. A suspensão elevada e os pneus Pirelli Scorpion garantem que o carro esteja pronto para encarar até algumas aventuras fora de estrada, algo que muitos motoristas adoram.

Interior Confortável

Quando se abre a porta do C3 XTR, você percebe que o acabamento ganhou um toque extra. Os bancos têm um revestimento premium, e o ambiente se completa com detalhes enaltecendo o conforto e a sofisticação. O painel digital de 7” e a central multimídia de 10,25” se destacam e tornam a experiência ao volante muito mais agradável. Se você já se estressou para conectar seu smartphone, vai adorar saber que a conectividade é um ponto forte.

Equipamentos que Fazem a Diferença

À medida que você explora as versões mais caras, como a XTR e a You!, encontra uma lista bem completa de equipamentos. Ar-condicionado automático e uma câmera de ré já vêm de serie, o que é sempre um ponto positivo na hora de estacionar. Afinal, quem já ficou tentando estacionar em uma vaga apertada sabe como uma boa visão traseira pode salvar o dia.

Comércio e Concorrência

Embora o C3 tenha suas qualidades, as vendas não foram tão expressivas de janeiro a agosto de 2025, com apenas 8.254 unidades comercializadas. O Volkswagen Polo segue na liderança com 83.065 emplacamentos, enquanto o Fiat Argo também ficou à frente com 64.532 unidades vendidas. A Citroën, portanto, busca fortalecer a sua posição nesse competitivo mercado.

Disponibilidade e Segurança

O C3 XTR vem nas opções de cores Preto Perla Nera, Cinza Artense e Branco Banquise, todas com a opção do teto preto, que fica bastante elegante. Contudo, é bom lembrar que, apesar das inovações, o modelo mantém apenas os dois airbags obrigatórios para o Brasil, enquanto outras versões internacionais oferecem mais segurança.

Se você é um apaixonado por carros, a Citroën parece ter acertado ao trazer essa nova versão que promete gerar interesse e atender mais um público que busca algo diferente.