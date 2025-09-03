VW Polo ganha versão elétrica GTI; motor a combustão permanece

Não é de hoje que o Volkswagen Polo está sob os holofotes, e as especulações sobre seu futuro só aumentam. Lançado em 2017, o Polo tem sentido o peso do tempo e enfrentado uma concorrência feroz. Mas a Volkswagen está prestes a dar uma guinada emocionante na história desse hatch: a chegada do ID. Polo.

Esse modelo representa uma nova era para a linha ID, sendo a tão esperada versão elétrica do Polo e baseada na plataforma MEB+. O lançamento está agendado para maio de 2026, com preços que devem começar abaixo de 25 mil euros. Uma novidade interessante? O ID. Polo será o primeiro carro elétrico da Volkswagen a ter um nome próprio, deixando de lado a nomenclatura numérica que a marca adotou até aqui.

Faltando pouco menos de oito meses até a estreia, a Volkswagen deu uma espiadinha no modelo durante o Salão de Munique 2025, que rola entre os dias 9 e 14 de setembro. O hatch foi exibido com uma leve camuflagem, mas já conseguimos notar algumas semelhanças com o conceito ID.2all, especialmente na linha de cintura mais alta. Entre as inovações, destaca-se o logotipo traseiro iluminado, algo que vem sendo tendência nos últimos lançamentos da marca.

Proporções que Encantam

Quando falamos de medidas, o ID. Polo não decepciona. Com 4,05 m de comprimento, ele mantém proporções similar ao Polo a combustão, mas com um aumento em altura, largura e entre-eixos. São 6 cm a mais na altura (1,53 m), 7 cm na largura (1,82 m) e 3 cm de entre-eixos (2,60 m). Como resultado, o porta-malas ganhou cerca de 100 litros, totalizando aproximadamente 400 litros! Para quem gosta de levar tudo nas viagens, isso é música para os ouvidos.

Novidades de Design

No quesito design, rodas de 18 ou 19 polegadas prometem dar aquele charme ao modelo, enquanto a coluna traseira larga mantém a tradição dos hatchs da marca. Se a performance te empolga, o ID. Polo GTI surgirá em breve, com características aerodinâmicas como para-choque em favo de mel e spoiler traseiro que realçam seu caráter esportivo. E, para os fãs da marca, a icônica "bola de golfe" da manopla de câmbio será agora um detalhe do volante no interior.

Potência e Eficiência Imbatíveis

Ainda que os detalhes mecânicos não estejam completamente revelados, já se sabe que o novo hatch terá variações de até 420 km de autonomia no ciclo WLTP. A potência deve variar de 100 cv nas versões básicas até 200 cv na versão esportiva GTI, que deve incluir diferencial dianteiro esportivo e vetorização de torque. Um carro leve, pesando cerca de 1.500 kg, promete um drive ágil e divertido, ideal para quem aprecia o prazer ao volante.

Tecnologia de Ponta

E não para por aí. O ID. Polo contará com duas opções de bateria e três níveis de potência, com uma quarta configuração a caminho. Para quem adora tecnologia, itens como o Travel Assist — que troca de faixa e reconhece semáforos — e a câmera 360° Area View estão na lista de equipamentos. Imagina a praticidade disso no dia a dia, especialmente em manobras apertadas ou em áreas urbanas movimentadas?

Ainda é cedo para afirmar se essa belezura virá para o Brasil. Atualmente, o Polo nacional foca no público de entrada, especialmente na versão Track e Robust. Com a Volkswagen dando ênfase a sua linha de elétricos, como o ID.4 e o ID.Buzz, há uma certa expectativa, mas nada confirmado. Os amantes de carros elétricos com certeza estão de olho nessa transformação e torcendo para que o ID. Polo faça parte do futuro das ruas brasileiras.

É uma nova fase para o hatch que vai, literalmente, deixar sua marca na história automotiva.