Homem falece em acidente grave em São Mateus do Sul

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite de terça-feira, dia 2 de setembro, resultando na morte de Elio Sislowski, conhecido na região como Elio Malaquia. A colisão aconteceu por volta das 22h na BR-476, próximo ao km 268, na comunidade de Santana, em São Mateus do Sul, perto do Posto Marin.

Segundo informações das equipes de socorro, Elio dirigia um Volkswagen Gol prata quando colidiu com um ônibus. O motorista do carro não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local do acidente. No ônibus, estavam 33 passageiros, todos ilesos.

A situação mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que se deslocou de General Carneiro até São Mateus do Sul para prestar apoio. O Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória também foi acionado para realizar a remoção do corpo.

De acordo com informações da Funerária Central, o translado do corpo de Elio até São Mateus do Sul ocorrerá na quarta-feira, dia 3. O velório está previsto para a tarde do mesmo dia em um local que ainda será confirmado, e o sepultamento está agendado para quinta-feira, dia 4, no cemitério de Turvo de Baixo.