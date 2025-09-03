Ram reduz preço da Rampage RT 2026 em R$ 18.800 para CNPJ

A Ram Rampage RT 2025/2026 chegou com tudo, especialmente na cor Maximum Steel com teto preto. Se você está de olho na picape, a boa notícia é que ela está com um preço promocional de R$ 251.190, uma redução considerável em relação à tabela que é de R$ 269.990. Mas atenção: essa oferta é apenas para vendas diretas feitas por empresas e microempresas. E mais uma regra: o carro só pode ser revendido após 12 meses da compra.

Para quem não é do mundo empresarial, como pessoas físicas, PcD ou taxistas, essa promoção não se aplica. Fique esperto, pois a validade da oferta é só até o final de setembro. Para garantir a sua, é bom entrar em contato rapidamente com a concessionária e fazer a reserva.

A nova Ram Rampage R/T 2026 trouxe algumas melhorias na suspensão, garantindo um conforto maior na hora de dirigir. Um ponto bem destacado é que apenas a versão R/T agora vem com o motor 2.0 Hurricane turbo, que produz 272 cv e impressionantes 40,8 kgfm de torque. O câmbio automático de nove marchas e a tração 4×4 ajudam na hora de encarar qualquer tipo de terreno, e ainda tem a opção de marcha reduzida para quem gosta de um off-road.

Com 5,03 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,78 m de altura e 2,99 m de entre-eixos, a picape mantém uma presença robusta. A caçamba não decepciona com seus 980 litros de capacidade e a habilidade de carregar até 750 kg, principalmente nas versões com motor a gasolina.

Além disso, a R/T conta com um visual bem atraente, com rodas de liga leve de 19 polegadas e saídas de ar traseiras que já dão um charme extra. O conforto a bordo é garantido por um sistema de som premium de 10 alto-falantes, ar-condicionado digital dual zone e uma central multimídia Uconnect de 12,3” que já vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio — perfeito para quem é apaixonado por tecnologia no volante.

Ah, e se você curte um bom detalhe na picape, os ganchos superiores e inferiores para amarração de carga, a iluminação interna da caçamba em LED e as lanternas escurecidas em LED são toques que fazem a diferença. O quadro de instrumentos Full Digital de 10,3” e o carregador por indução são outros mimos que mostram que a Rampage não está de brincadeira.

Manter o estilo e a funcionalidade é fundamental, e a nova Rampage R/T oferece tudo isso, pronta para encarar qualquer desafio, seja na cidade ou na estrada.