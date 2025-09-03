Mundo Automotivo

BMW avança na eletrificação com queda da Tesla na Europa

Autor Rodrigo Campos
BMW aposta na eletrificação enquanto Tesla enfrenta queda na Europa
BMW aposta na eletrificação enquanto Tesla enfrenta queda na Europa

O novo BMW iX3 chegou com tudo e não é só mais um SUV elétrico. Ele marca a estreia da plataforma Neue Klasse da marca, totalmente pensada para veículos elétricos, além de trazer uma nova linguagem de design que promete dar o que falar. Se você é fã da BMW, pode se animar, porque esse modelo vem cheio de surpresas.

Os teasers que a BMW soltou nas redes sociais mostraram um design que retoma alguns traços clássicos da marca, mas com um toque moderno. A tradicional grade "duplo rim" foi reduzida, dando espaço a linhas mais clean e verticais, que lembram os modelos da Neue Klasse de 1962. Os faróis estão bem integrados à grade, criando uma impressão de continuidade que é um charme.

Estilo que Ganha o Coração

Esse novo design não ficará restrito ao iX3, mas sim se espalhará por toda a linha de novos BMWs. O iX3 representa um divisor de águas não apenas no visual, mas também na parte mecânica. Ele é o primeiro a mostrar todo o potencial da Neue Klasse, que é uma base desenvolvida para otimizar a eficiência e a experiência de conduzir.

E o interior? É uma beleza à parte! Ele estreia o painel panorâmico iDrive, que traz uma disposição mais inteligente dos elementos, dividindo o painel em dois níveis, o que deve facilitar a vida a bordo e deixar tudo mais intuitivo.

Uma Visão do Futuro

O presidente da BMW, Oliver Zipse, falou claramente sobre a importância desses lançamentos. Ele acredita que estamos à beira de uma transformação na indústria automobilística, onde cada fabricante precisa acertar para não ficar para trás. O iX3, que será apresentado na IAA Mobility 2025, está pronto para liderar essa nova era elétrico.

Potencial nas Estradas

A Neue Klasse é um grande passo para a BMW, e as expectativas são altas: com promessas de 30% mais autonomia, recarga 30% mais rápida e redução de custos em comparação com a geração atual. O iX3 já começa com um consumo médio bem eficiente, entre 17,9 e 15,1 kWh/100 km.

A marca planeja lançar seis modelos em cima dessa nova plataforma, incluindo os aguardados iX3 e i3. As novidades continuarão a surgir até 2028, com a chegada de outros nomes que prometem fazer barulho no mercado.

O Cenário Competitivo

É interessante notar que enquanto a BMW investe pesado e se posiciona para um futuro elétrico, a Tesla enfrenta desafios na Europa. No último mês, as vendas da Tesla caíram em mercados importantes, mesmo com novos modelos sendo lançados. Enquanto isso, marcas como a BYD estão aumentando suas vendas em porcentagens impressionantes.

Para quem ama dirigir e está de olho nas tendências do universo automotivo, o iX3 não é só um carro; é uma promessa de que o futuro é eletricamente emocionante!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor