Três gerações ligadas em trama de Aguinaldo Silva

A nova novela “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, chega à TV Globo com a promessa de tocar o coração do público. A estreia da trama está marcada para 20 de outubro e traz à tona uma realidade que muitas mulheres enfrentam: a maternidade precoce. A direção artística é de Luiz Henrique Rios, com direção de gênero sob a responsabilidade de José Luiz Villamarim.

A história gira em torno de três gerações de mulheres. A trama começa com Lígia, interpretada por Dira Paes, que se torna mãe ainda jovem após ser abandonada por Joaquim, vivido por Marcos Palmeira. Sem o apoio do pai, Lígia cria sua filha, Gerluce, que também enfrenta uma situação similar ao se tornar mãe na adolescência. Gerluce é interpretada por Sophie Charlotte e tem um complicado relacionamento com Jorginho Ninja, o ex-chefe do tráfico da Chacrinha, desempenhado por Juliano Cazarré.

A terceira geração é representada por Joélly, interpretada por Alana Cabral. Com apenas 15 anos, Joélly descobre que está grávida, resultado de um relacionamento com Raul, um jovem de classe alta envolvido com drogas. Joélly se vê em um novo ciclo, repetindo a história de suas antecessoras.

Dira Paes destaca a força das mulheres na trama, contando como elas lidam com desafios semelhantes ao longo das gerações. Ela expressa que a narrativa busca mostrar o papel fundamental da mulher na estrutura familiar brasileira. Alana Cabral, por sua vez, reflete sobre como Joélly, criada em um ambiente de mulheres fortes, lida com a gravidez inesperada de forma independente, mas também sonhadora e romântica.

Joélly decide não revelar à mãe quem é o pai de seu filho e conta apenas com a amiga Kellen, interpretada por Luiza Rosa, para apoio. Enquanto isso, Gerluce trabalha como cuidadora de Josefa, uma idosa interpretada por Arlete Salles, e enfrenta desafios familiares, pois sua mãe, Lígia, está doente. Além disso, precisa lidar com a difícil relação com Arminda, personagem de Grazi Massafera, que é filha de sua paciente.

O amor de Gerluce também é um ponto importante na narrativa. Embora ela tenha um relacionamento com Gilmar, um motorista interpretado por Amaury Lorenzo, é ao conhecer o policial Paulinho Reitz, vivido por Romulo Estrela, que ela encontra um amor verdadeiro. Contudo, esse romance é ameaçado por questões de corrupção e criminalidade presentes na comunidade.

A história se complica ainda mais quando Gerluce descobre que Arminda e seu amante, Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, estão envenenando Lígia e outros moradores, ao adulterar remédios que deveriam ajudar. Essa descoberta gera um dilema moral para Gerluce, que precisa decidir qual ação tomar diante da injustiça que afeta sua família e sua comunidade.

Com 197 capítulos planejados, “Três Graças” promete misturar mistério e crítica social, adotando um estilo de tragicomédia. O diretor Luiz Henrique Rios afirma que a produção busca trazer uma abordagem vibrante e intensa, com um olhar diferente sobre a realidade brasileira. Juntamente com Aguinaldo, nomes renomados e novos talentos colaboram para a construção da narrativa, prometendo uma obra que une tradição e inovação na programação da TV Globo.