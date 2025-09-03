Ford Mustang tem aumento de 217% nas vendas em agosto

Em agosto, o Ford Mustang trouxe uma novidade que deixou muitos entusiastas de carro bem animados: a versão Dark Horse. Esse modelo substitui o GT Performance e vem com tudo, com um preço de R$ 649 mil — uns R$ 100 mil a mais que o antigo. Mas o que isso significa de verdade? Mais potência e uma condução muito mais dinâmica, perfeito para quem adora acelerar!

Falando em aceleração, o Dark Horse dispara de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos! Ele é equipado com um poderoso motor V8 5.0 aspirado, e ainda tem melhorias na suspensão, direção e freios, além de um visual que dá aquele tapa no olho. Quem já pegou a estrada em um carro desse sabe como essas características fazem a diferença no volante.

O sucesso de vendas

Com tantas novidades, não é surpresa que o Mustang tenha conseguido um ótimo desempenho nas vendas. Segundo a Fenabrave, em agosto foram emplacadas 200 unidades, marcando o melhor resultado do Mustang no Brasil em 2025, com um crescimento de 217,46% em relação ao mês anterior. Um verdadeiro feito, não é?

Para ter uma ideia do quanto ele tem vendido, vamos dar uma olhada nos números de janeiro a agosto:

Janeiro : 85

: 85 Fevereiro : 90

: 90 Março : 26

: 26 Abril : 18

: 18 Maio : 18

: 18 Junho : 34

: 34 Julho : 63

: 63 Agosto: 200

Esses números mostram que, mesmo com a concorrência acirrada, o Mustang está se destacando.

Performance de respeito

O Ford Mustang Dark Horse chega com esse motor V8 5.0, que entrega mais de 507 cv e 57,8 kgfm de torque, superando a versão anterior que tinha 488 cv. Mantém o câmbio automático de 10 marchas e a tração traseira, o que garante uma dirigibilidade bem divertida. E segundo a Ford, essa máquina vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos! Isso coloca o Mustang ao lado de esportivos renomados como os M da BMW, AMG da Mercedes, RS da Audi e até alguns da Porsche.

Conforto e espaço

Mesmo sendo um carro esportivo, o Dark Horse não esquece do conforto para uso cotidiano. O espaço interno traseiro, embora não seja o maior do mundo, ainda consegue acomodar passageiros de estatura média, mesmo que eles possam sentir um pouco de aperto lá atrás. O porta-malas também é uma boa surpresa, com 377 litros, ideal para uma viagem com a galera ou até uma ida ao shopping.

Tecnologia de ponta

Por dentro, a tecnologia é de primeira. Ele vem com duas telas voltadas para o motorista: uma de 12,4” no painel de instrumentos e outra de 13,2” na central multimídia, que é inclinada para facilitar o acesso. E se você é fã de conectividade, vai adorar saber que tudo é sem fio, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay.

É um carro que, sem dúvida, atrai olhares e faz você sentir aquele frio na barriga ao acelerar. Quem já viveu essa experiência ao volante sabe bem como é!