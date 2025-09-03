Jaecoo 7 registra vendas recordes no Brasil em agosto

O Jaecoo 7 desembarcou no Brasil em abril deste ano e já está chamando a atenção. Esse SUV médio híbrido plug-in promete um bom jogo no mercado, competindo com outras feras como o BYD Song Plus e o GWM Haval H6. Ele vem em duas versões: a Luxury, com preço de R$ 229.990, e a Prestige, que sai por R$ 249.990.

Em agosto, ele vendeu 635 unidades, mostrando um crescimento de 2,42% em relação a julho. Esse número não é pequeno e marca um feito relevante: é o melhor resultado entre os SUVs médios desse segmento no Brasil! No total, de janeiro a agosto, já foram 1.947 unidades vendidas. Se você se interessa, vale a pena acompanhar como foi mês a mês.

Desempenho nas Vendas

Aqui embaixo, uma breve linha do tempo do desempenho do Jaecoo 7:

Março : 1

: 1 Abril : 35

: 35 Maio : 275

: 275 Junho : 381

: 381 Julho : 620

: 620 Agosto: 635

Por outro lado, o GWM Haval H6 ficou em primeiro lugar entre os SUVs híbridos plug-in no Brasil em agosto, com 3.202 unidades emplacadas. No total, já são 19.211 veículos vendidos em 2025. O BYD Song Plus segue na segunda posição, com 1.637 unidades em agosto e 9.839 no acumulado do ano.

Dimensões e Especificações

Falando do Jaecoo 7, ele possui dimensões bem interessantes: 4,50 metros de comprimento, 1,87 metros de largura e 1,67 metros de altura, com um entre-eixos de 2,67 metros. O porta-malas é generoso, com capacidade para 340 litros, e o tanque de combustível é de 60 litros. E claro, ele não é leve: pesa 1.795 kg.

O que é legal de série

Quando se trata de itens de série, o Jaecoo 7 é bem equipado. Ele traz ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros com ajustes elétricos, um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e uma central multimídia de 14,8 polegadas — que funciona com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Para quem dirige bastante em dia quente, o ar-condicionado já significa conforto garantido!

As rodas são diamantadas de 19 polegadas e ele tem faróis com acendimento automático. E para dar aquele charme a mais, ainda conta com um teto solar panorâmico — imagine fazer uma viagem com a família e aproveitar a vista lá de cima.

Motor e Performance

O motor variado de 1.5 turbo a gasolina com injeção direta oferece uma potência de 135 cv e torque de 20,4 kgfm. Ele não está sozinho; tem um motor elétrico dianteiro de 204 cv e torque de 31,6 kgfm. No fim das contas, isso dá uma potência total de 339 cv e 52 kgfm de torque nas duas versões. O câmbio DHT é um sistema específico para híbridos, oferecendo uma dinâmica de direção bastante interessante.

Autonomia e Garantia

Com uma bateria de 18,3 kWh, o Jaecoo 7 promete rodar até 79 km no modo elétrico, segundo as especificações do Inmetro. E a confiança no carro vem com uma garantia de 7 anos ou 150 mil km, enquanto a bateria fica coberta por 8 anos. É um alívio saber que você não vai precisar se preocupar com problemas no longo prazo.

Se você está pensando em um SUV híbrido, o Jaecoo 7 pode ser uma boa pedida, trazendo tecnologia, conforto e um estilo que provavelmente vai agradar!