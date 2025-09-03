Volkswagen Tera supera Fiat Pulse em vendas de setembro

O Volkswagen Tera chegou ao mercado com grandes promessas: ele seria o carro mais vendido da marca no Brasil. Mas, para a surpresa de muitos, o início não foi tão bombástico como se esperava. Um dos fatores que segurou as vendas foi o foco da montadora na produção do Volkswagen Polo, que, após o sucesso do programa Carro Sustentável, ganhou prioridade na linha de montagem.

Recentemente, em agosto, o CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, trouxe um pouco de esperança ao afirmar que a maré deve virar. Ele mencionou que a montadora espera atingir sua capacidade máxima de produção em setembro, o que pode alavancar as vendas do Tera. O executivo destacou que a procura pelo modelo continua forte e que o time está empenhado em entregar todos os pedidos o mais rápido possível.

De acordo com os dados da Fenabrave, até o início de setembro, o Volkswagen Tera emplacou 387 unidades, um número que o coloca à frente de seu principal rival, o Fiat Pulse, que vendeu 292 unidades no mesmo período. E, se você já é do time dos entusiastas, sabe como esses números refletem a aceitação do carro no mercado.

Um Olhar Sobre as Vendas em Agosto

No mês de agosto, o Tera mostrou sinais de vida: foram 4.157 unidades vendidas, enquanto o Fiat Pulse caiu um pouco, registrando 4.282. A diferença foi de apenas 125 carros, um certo equilíbrio que deixa o jogo emocionante.

A versão de entrada do Tera, batizada de MPI MT, vem equipada com um motor 1.0 aspirado que entrega 84 cv e é acompanhado de um câmbio manual de cinco marchas. Essa opção se encaixa perfeitamente nas necessidades de quem busca economia, como empresas e frotistas. Tem algo mais prático do que economizar combustível na correria do dia a dia?

Performance e Dimensões

A partir da versão TSI MT, você encontra um motor 1.0 turbo de 116 cv e um acabamento mais caprichado. Com essa motorização, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos com o câmbio manual, e em 11,7 segundos na versão automática. Para quem curte dirigir, essas cifras fazem diferença no dia a dia, especialmente em ultrapassagens em rodovias.

O Tera tem dimensões bem competitivas: 4,15 m de comprimento, 1,78 m de largura (que vai a 1,99 m se você incluir os retrovisores), e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. Ele é um pouco mais comprido e mais baixo que o Fiat Pulse, mas perde um pouco em espaço para o Renault Kardian. É sempre relevante conhecer essas medidas ao tentar encaixar o carro em vagas apertadas!

Itens de Série que Fazem a Diferença

Entre os recursos de série, o Tera não deixa a desejar. Ele vem com frenagem autônoma de emergência, um sistema multimídia VW Play com uma tela de 10,1”, seis airbags, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, e até a regulagem de altura do banco do motorista. Ah, e quem não gosta de um bom som? O carro traz quatro alto-falantes de fábrica, garantindo uma trilha sonora agradável durante as viagens.

Vamos aos Preços

E sobre os preços? Aqui está a tabela da linha Volkswagen Tera, sem considerar opcionais:

Tera MPI — R$ 105.890

— R$ 105.890 Tera TSI MT — R$ 118.890

— R$ 118.890 Tera Comfort — R$ 128.890

— R$ 128.890 Tera High — R$ 141.890

O Tera está se estabelecendo e promete trazer novidades ao mercado. Para quem está em busca de um SUV, vale a pena acompanhar os próximos capítulos dessa história!