Motos mais vendidas até 2 de setembro de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 continua dominando o mercado de motos no Brasil. Com impressionantes 3.844 unidades vendidas, ela mantém sua posição de líder, conquistando cada vez mais fãs nas ruas. E quem vem logo atrás? A clássica Honda Biz, com 2.110 unidades emplacadas, um verdadeiro ícone para quem busca praticidade e economia.

No terceiro lugar, temos a Honda Pop 110i, que também se destaca com 1.723 vendas. Essa motinha é perfeita para quem precisa de um transporte ágil, principalmente em cidades grandes.

E não para por aí! A Honda NXR 160 Bros aparece em quarto, com 1.584 unidades comercializadas. Ideal para quem curte uma aventura off-road, ela tem um visual robusto e um motor que não decepciona. Logo atrás, a Yamaha YBR 150 ocupa a quinta posição, com 726 emplacamentos, sendo a primeira moto fora da Honda a entrar para o top 5. Ela é conhecida pela confiabilidade e desempenho, perfeita para o dia a dia ou um passeio mais longo.

Agora, falando sobre os que caíram um pouquinho na preferência, a Honda Sport 110i perdeu espaço e ficou em sétimo lugar, com 461 vendas. Quem já enfrentou o trânsito pesado sabe como uma moto é essencial para driblar os engarrafamentos. Já a Yamaha Fazer 250 se estabeleceu em oitavo, somando 432 unidades, enquanto a Honda PCX 160 aparece em nono, com 421 emplacamentos. Para finalizar o top 10, a Shineray XY 125 também se destacou, com 417 vendas.

Esses números nos mostram não só as preferências dos brasileiros, mas também o quanto o mercado de motos é dinâmico e cheio de opções para diferentes perfis de motociclistas. As motos não são apenas um meio de transporte; para muitos, elas representam liberdade e uma dose extra de adrenalina nas estradas do nosso dia a dia.