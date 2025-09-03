Ford Ranger híbrida lança nova versão rebaixada esportiva

Quando uma fabricante fala sobre versões "inspiradas nas pistas", ainda rola aquela dúvida, né? Afinal, a gente vê nomes voltados mais para o dia a dia e, em alguns casos, até utilitários. Mas, pelo jeito, essa abordagem tem seu público e, por que não, pra frente com isso?

A Ford apresentou novidades que prometem agradar: a Ranger híbrida plug-in (PHEV) e a E-Tourneo Custom, ambas com suas versões MS-RT para a linha 2026. Pode ser que essas picapes e vans não sejam as mais rápidas do famoso circuito de Nürburgring, mas elas vêm com algumas modificações bem interessantes. É isso que a galera europeia está buscando, e a Ford parece ter ouvido.

O que é MS-RT?

Você deve estar se perguntando: "Essa sigla MS-RT, o que é?" Bom, ela significa M-Sport Road Technology, uma parceria que começou em 2015 entre Edward Davies e a M-Sport, que é bem conhecida por seu trabalho em ralis na Europa. Para 2026, a Ranger híbrida plug-in e a E-Tourneo Custom elétrica também entram nesse time.

Esses modelos trazem um visual que chama atenção, com detalhes que lembram o mundo dos ralis: spoilers aerodinâmicos, rodas estilizadas e uma atmosfera esportiva que se reflete em cada detalhe.

Ford Ranger MS-RT

A Ranger MS-RT PHEV conta com um motor híbrido que entrega 281 cv e um torque de 71 kgfm. A autonomia de 40 km no modo elétrico é um pouco modesta, mas pense só: você pode usar a tração integral e ainda levar até 3,5 toneladas com ela. Ou seja, mesmo com essa aparência mais afiada, é uma trabalhadora!

Visualmente, a Ranger se destaca por ter uma altura menor em 40 mm, rodas de 21 polegadas com pneus 275/45 R21 e spoilers que ajudam na aerodinâmica. No cockpit, os bancos esportivos em camurça e as costuras em azul contrastante dão aquele charme. E pra deixar tudo ainda mais personalizado, há novas opções de cores como "Turini Purple" e "Fast Blue". É pra quem gosta de deixar seu carro com a sua cara!

E-Tourneo Custom

Agora, se você é da turma que prefere vans, a E-Tourneo Custom MS-RT é uma excelente escolha. Com espaço para oito pessoas e potência de até 285 cv, essa van é perfeita para quem precisa de flexibilidade. Os assentos podem ser ajustados ou removidos, dependendo da sua necessidade na hora da viagem.

Os detalhes não ficam atrás: os bancos esportivos têm logotipos em LED, uma tela de 13 polegadas e um design moderno que destaca a aerodinâmica, com faixas de LED e spoiler. Com uma largura maior de 50 mm, essa van quer mesmo marcar presença.

Ambos os modelos devem estar disponíveis para encomenda na Alemanha a partir de 2025, com entregas previstas para 2026. A Ford ainda não revelou os preços, mas com tantas qualidades, é bem provável que a espera valha a pena!