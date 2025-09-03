preços e mudanças: tudo que você precisa saber

A Citroën está dando um show no Rio de Janeiro com o lançamento da sua linha 2026, e as novidades prometem agradar em cheio os apaixonados por carros. No primeiro semestre de 2025, a marca teve um crescimento de 37% em vendas, e a nova linha vem para atender os principais pedidos dos clientes. Entre as solicitações, estão melhorias no acabamento interno, reposicionamento dos botões dos vidros e a inclusão de um conta-giros no painel.

Para quem já dirigiu um C3, sabe como pode ser complicado chegar aos botões dos vidros nas versões antigas. A boa notícia é que, na versão nova XTR, isso ficou mais prático. Porém, vale a pena lembrar que apenas essa versão teve essa melhoria — as demais continuam como estavam.

C3 XTR: Um Toque Aventureiro

A grande estrela dessa linha é a versão XTR, que retorna ao palco com um visual mais robusto e aventureiro. Custando R$ 89 mil, ela vem equipada com o motor 1.0 Firefly, que entrega até 75 cv. O design externo se destaca com adesivos em verde pistache e pretos, e incorpora pneus Pirelli Scorpion que garantem um desempenho versátil, tanto em asfalto quanto em situações mais difíceis, como em estradinhas de terra.

Por dentro, o XTR não fica atrás. Os bancos têm um acabamento mais sofisticado com costuras verdes, e a central multimídia é moderna com um quadro digital que agora inclui o conta-giros. É tudo o que a gente espera para um carro que quer oferecer um toque de aventura e conforto.

Aircross XTR: Para Quem Precisa de Espaço

Já o Aircross XTR, que saí por R$ 130 mil, é a opção para quem prioriza espaço. Ele vem com um motor 1.0 turbo que garante 130 cv de potência e é perfeito para aqueles passeios em família. O interior é espaçoso, e a nova decoração mantém a linha aventureira com um toque moderno e charmoso. O acabamento suave ao toque, junto com detalhes em verde pistache, cria um ambiente agradável ao volante.

Uma das mudanças mais legais é que o nome “Aircross” foi centralizado na parte traseira, dando um ar de exclusividade. E o melhor? Nessa versão, você tem a possibilidade de transportar até sete pessoas com conforto.

Basalt Dark Edition: O Estilo que Impressiona

Partindo para o Basalt, a versão Dark Edition – que custa R$ 115 mil – vem para impressionar. O visual esportivo conta com um aerofólio destacado por uma faixa vermelha. Por dentro, os detalhes são escuros, criando uma atmosfera bem "esportiva".

A central multimídia de 10,25” é um show à parte, com compatibilidade para Android Auto e Apple CarPlay, além de muito espaço para carregamento com várias portas USB. Esses toques tecnológicos são super relevantes no dia a dia, principalmente em viagens longas.

O Novo Acabamento Interno

Um ponto que a Citroën trabalhou bastante foi no acabamento interno. Atenuaram a simplicidade que alguns modelos tinham, e agora tudo tem um visual muito mais refinado. Os detalhes em preto brilhante e as novas texturas tornam o ambiente muito mais acolhedor.

Além disso, os comandos dos vidros agora estão localizados nas portas, o que facilita muito a vida. E, mesmo que os faróis full-LED ainda não tenham chegado, o design geral do interior está bem mais moderno.

Preços e Versões

Para quem está pensando em adquirir um Citroën, aqui vai uma rápida olhada nos preços das versões 2026:

Citroën C3

C3 Live: R$ 74.990

C3 Live Pack: R$ 83.990

C3 Feel: R$ 85.990

C3 XTR: R$ 88.990

C3 You!: R$ 103.990

Citroën Aircross

Aircross Feel Turbo 200 AT: R$ 118.800

Aircross Feel 7 Turbo 200 AT: R$ 117.990

Aircross Shine 7 Turbo 200 AT: R$ 126.990

Aircross XTR 7 Turbo 200: R$ 129.990

Citroën Basalt

Basalt Feel: R$ 93.990

Basalt Feel Turbo 200: R$ 108.990

Basalt Shine Turbo 200: R$ 113.990

Basalt Dark Edition Turbo 200: R$ 114.990

Essas novas versões mostram que a Citroën está se esforçando para atender ao gosto dos motoristas brasileiros. Afinal, quem não gosta de um carro que entrega conforto, estilo e um preço justo? Os detalhes vão fazer a diferença no dia a dia, seja em longas viagens ou nas rotinas urbanas.