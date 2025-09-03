Omoda 5 híbrido com novos detalhes será lançado até dezembro

O novo Omoda 5 HEV, que é a versão híbrida do SUV, já está sendo aguardado com ansiedade. Recentemente, a Omoda & Jaecoo anunciou mais detalhes sobre esse lançamento que promete dar o que falar no mercado brasileiro. Enquanto atualmente só temos o modelo totalmente elétrico disponível, a versão híbrida deve chegar por aqui ainda em 2025.

Este SUV chega com um design ousado, que promete redefinir o conceito de estilo no segmento. Com linhas vanguardistas e uma pegada futurista, ele não vai passar despercebido. Além disso, contará com uma variedade de cores, incluindo algumas opções bem descoladas como o Branco Arctic e o Preto Andromeda.

Design e Estilo

Uma das características mais impressionantes do Omoda 5 HEV é a grade frontal, que confere um visual bem moderno. Ela vem com um design de pontos matriciais em gradiente, algo que realmente chama a atenção. Imagine ver esse carro na sua frente em uma concessionária, com seu visual robusto e atual — não tem como não admirar!

Motorização e Desempenho

Esse modelo promete ser uma ótima opção para quem quer uma alternativa híbrida na mesma faixa de preço que o Toyota Corolla Cross HEV. Ele vem equipado com um motor 1.5 turbo que tem um conjunto elétrico, dispensando recargas na tomada. Ao todo, são 203 cv e 31 kgfm de torque. Com essa potência, o foco é a eficiência e o custo-benefício, ideal para quem roda bastante nas estradas.

Dimensões e Conforto

Com 4,40 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,61 metros, o Omoda 5 HEV é compacto, perfeito para quem enfrenta o trânsito nas grandes cidades. E se você é do tipo que procura conforto na hora de dirigir, saiba que a transição entre os modos de propulsão é bem suave, além do funcionamento silencioso ao rodar — algo que é um alívio em meio ao barulho da cidade.

Versatilidade e Conectividade

Nada como um carro que oferece tecnologia e conectividade, certo? A Omoda & Jaecoo promete deixar esse SUV recheado de recursos modernos que vão facilitar o nosso dia a dia. Quem já ficou preso no trânsito sabe o quanto uma boa central multimídia pode fazer a diferença.

Em resumo, o Omoda 5 HEV não apenas traz inovação, mas também um visual que faz você querer dar uma volta logo que ele chegue às concessionárias — seja para um passeio no centro ou uma viagem de fim de semana.