Corolla Cross tem aumento nas vendas em agosto com versão XR

Versão XR dá impulso às vendas do Corolla Cross no mês de agosto
A versão XR é a mais procurada do Toyota Corolla Cross, especialmente para quem opta por vendas diretas. O modelo se tornou uma excelente escolha em custo-benefício para taxistas, empresas e pessoas com deficiência (PcD).

Para o pessoal PcD, uma boa notícia: há isenção integral de IPI e bônus de fábrica que podem chegar até 18%! Com esses atrativos, o SUV das novas gerações não só disparou nas vendas como também dominou o mercado, especialmente em agosto, quando se tornaram o carro mais vendido do Brasil.

No entanto, nem tudo são flores. Quem estava com a ideia de comprar a versão XR deve ter notado que a festa ficou um pouco mais cara. O Corolla Cross ficou R$ 6 mil mais caro em setembro. O novo preço já está visível no configurador online da Toyota, e a versão 2.0 XR CVT, que antes custava R$ 182.990, agora sai por R$ 188.990 nas concessionárias. Essa mudança também deve acontecer nas vendas diretas, mas a Toyota prometeu revelar a nova tabela em breve.

Dando uma olhada nas vendas, dados da Fenabrave mostram que o Toyota Corolla Cross foi o SUV mais vendido em agosto, com impressionantes 7.737 unidades emplacadas. O Volkswagen T-Cross ficou colado atrás, com 7.702 emplacamentos, uma diferença de só 35 autos! Na terceira posição, temos o Hyundai Creta, que arrasou com 6.649 unidades.

Para quem ama números e rankings, segundo um levantamento da consultoria K.Lume, a versão XR 2.0 é a campeã, com 2.961 unidades vendidas. Logo atrás vem a XRE 2.0, com 1.916 veículos718 unidades. E os híbridos? A XRX 1.8 Hybrid também está fazendo bonito, com 1.952 unidades emplacadas.

Examinando o cenário dos SUVs, o Fiat Fastback aparece em quarto lugar, com 5.040 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker veio logo na sequência, com 4.942 emplacamentos, enquanto o Nissan Kicks compõe a lista dos seis primeiros, somando 4.740 unidades.

Agora, para quem gosta de acompanhar as tendências de mercado, aqui está o ranking dos 20 SUVs mais vendidos em agosto de 2025:

Ranking dos 20 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Toyota Corolla Cross7.737
2Volkswagen T-Cross7.702
3Hyundai Creta6.649
4Fiat Fastback5.040
5Chevrolet Tracker4.942
6Nissan Kicks4.740
7Jeep Compass4.717
8Volkswagen Nivus4.557
9Fiat Pulse4.282
10Volkswagen Tera4.157
11Honda HR-V4.028
12Caoa Chery Tiggo 73.541
13Jeep Renegade3.228
14GWM Haval H62.907
15Renault Kardian1.929
16Caoa Chery Tiggo 81.916
17Chevrolet Spin1.794
18BYD Song Plus1.637
19BYD Song Pro1.374
20Renault Duster1.369

Esses números mostram como o mercado está em alta e como as preferências dos motoristas têm mudado. É interessante notar esse cenário enquanto dirigimos pelas ruas, não é mesmo?

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

