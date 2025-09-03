Corolla Cross tem aumento nas vendas em agosto com versão XR

A versão XR é a mais procurada do Toyota Corolla Cross, especialmente para quem opta por vendas diretas. O modelo se tornou uma excelente escolha em custo-benefício para taxistas, empresas e pessoas com deficiência (PcD).
Para o pessoal PcD, uma boa notícia: há isenção integral de IPI e bônus de fábrica que podem chegar até 18%! Com esses atrativos, o SUV das novas gerações não só disparou nas vendas como também dominou o mercado, especialmente em agosto, quando se tornaram o carro mais vendido do Brasil.
No entanto, nem tudo são flores. Quem estava com a ideia de comprar a versão XR deve ter notado que a festa ficou um pouco mais cara. O Corolla Cross ficou R$ 6 mil mais caro em setembro. O novo preço já está visível no configurador online da Toyota, e a versão 2.0 XR CVT, que antes custava R$ 182.990, agora sai por R$ 188.990 nas concessionárias. Essa mudança também deve acontecer nas vendas diretas, mas a Toyota prometeu revelar a nova tabela em breve.
Dando uma olhada nas vendas, dados da Fenabrave mostram que o Toyota Corolla Cross foi o SUV mais vendido em agosto, com impressionantes 7.737 unidades emplacadas. O Volkswagen T-Cross ficou colado atrás, com 7.702 emplacamentos, uma diferença de só 35 autos! Na terceira posição, temos o Hyundai Creta, que arrasou com 6.649 unidades.
Para quem ama números e rankings, segundo um levantamento da consultoria K.Lume, a versão XR 2.0 é a campeã, com 2.961 unidades vendidas. Logo atrás vem a XRE 2.0, com 1.916 veículos718 unidades. E os híbridos? A XRX 1.8 Hybrid também está fazendo bonito, com 1.952 unidades emplacadas.
Examinando o cenário dos SUVs, o Fiat Fastback aparece em quarto lugar, com 5.040 unidades vendidas. O Chevrolet Tracker veio logo na sequência, com 4.942 emplacamentos, enquanto o Nissan Kicks compõe a lista dos seis primeiros, somando 4.740 unidades.
Ranking dos 20 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Toyota Corolla Cross
|7.737
|2
|Volkswagen T-Cross
|7.702
|3
|Hyundai Creta
|6.649
|4
|Fiat Fastback
|5.040
|5
|Chevrolet Tracker
|4.942
|6
|Nissan Kicks
|4.740
|7
|Jeep Compass
|4.717
|8
|Volkswagen Nivus
|4.557
|9
|Fiat Pulse
|4.282
|10
|Volkswagen Tera
|4.157
|11
|Honda HR-V
|4.028
|12
|Caoa Chery Tiggo 7
|3.541
|13
|Jeep Renegade
|3.228
|14
|GWM Haval H6
|2.907
|15
|Renault Kardian
|1.929
|16
|Caoa Chery Tiggo 8
|1.916
|17
|Chevrolet Spin
|1.794
|18
|BYD Song Plus
|1.637
|19
|BYD Song Pro
|1.374
|20
|Renault Duster
|1.369
Esses números mostram como o mercado está em alta e como as preferências dos motoristas têm mudado. É interessante notar esse cenário enquanto dirigimos pelas ruas, não é mesmo?