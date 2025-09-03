Mundo Automotivo

Novo Grande Panda terá motor Peugeot para reduzir custo

Autor Rodrigo Campos
Sucessor do Argo, Grande Panda ganha motor de Peugeot para ficar mais barato
Sucessor do Argo, Grande Panda ganha motor de Peugeot para ficar mais barato

Quando a Fiat revelou a nova geração do Grande Panda no ano passado, a conversa sobre versões totalmente a combustão ficou meio no ar. O foco estava em um compacto planejado para as exigências cada vez mais rígidas das próximas décadas. Mas, como tudo no mundo automotivo, as coisas mudaram.

Após a saída repentina de Carlos Tavares, que estava à frente do grupo, o Grande Panda ganhou versões com sistema híbrido leve. Esse sistema é bem semelhante ao que já encontramos nos Pulse e Fastback aqui no Brasil. Mas isso ainda não era o bastante. Assim como o 500, que precisou de um impulsionamento nas vendas com uma versão híbrida, o Grande Panda agora vai receber uma versão 100% a combustão que, curiosamente, conta com motor da Peugeot.

### O Motor e suas Especificações

Esse novo motor é um 1.2 de três cilindros, que já deu as caras por aqui de 2016 a 2020 como Puretech. Na época, ele teve uma passagem meio breve, e sua saída foi também por conta da entrada do novo 208, que fez a Stellantis mudar seu foco para os motores Firefly. Uma das polêmicas do motor Puretech era sua correia banhada a óleo, que complicava um pouco a manutenção.

No Grande Panda, esse motor será turbinado, entregando cerca de 100 cv e uma caixa manual de seis marchas. Ele terá três versões disponíveis: Pop, Icon e La Prima. E o melhor de tudo: os preços estão bem mais acessíveis, começando em 16.900 euros (em torno de R$ 108.160), bem menos que os 23.900 euros (cerca de R$ 152.960) da versão elétrica.

### Olhando para a Equipagem

Apesar dos preços mais baixos em comparação com as versões elétrica e híbrida, não se engane, o Grande Panda não é exatamente um carro básico. Ele vem recheado com uma lista de equipamentos que impressiona. Desde a versão de entrada, conta com painel digital, ar-condicionado, sensores de estacionamento e até frenagem automática de emergência. Para quem roda bastante na cidade, isso faz toda a diferença!

### Hatch em Testes no Brasil

E tem novidade por aqui! O CEO global da Fiat, Olivier Francois, já confirmou que o Grande Panda terá um papel central para a montadora, especialmente no Brasil. Ele até fez uma comparação com a família Palio, que era um grande sucesso. O Grande Panda promete ser um produto-chave para o futuro da Fiat, servindo de base para novos derivados, como os sucessores do Pulse, Fastback e até a picape Strada.

Os testes já começaram e, como compartilha muita estrutura com a família C-Cubed da Citroën, as mulas do novo hatch estão circulando pela região de Minas Gerais. As dimensões são bem parecidas, com cerca de 3,99 metros de comprimento e 2,54 metros de entre-eixos. O visual quadrado é uma característica marcante. O design do Panda faz uma bela homenagem ao modelo original dos anos 1980, que foi criado por Giorgetto Giugiaro.

### O Que Esperar do Futuro

Ainda não está claro se o modelo que será vendido no Brasil manterá o nome e a aparência do Panda europeu. É possível que a Fiat opte por uma variação própria, adaptando o hatch para os mercados emergentes. A estreia está prevista para acontecer até o fim da década, e quem sabe, isso possa trazer uma nova opção interessante para os apaixonados por carros no Brasil.

Toda essa movimentação em torno do Grande Panda mostra como o mercado automotivo é dinâmico e sempre nos surpreende com novidades!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor