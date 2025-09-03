Renault e Geely lançarão motor a combustão para elétricos

O novo conceito da HORSE, uma união entre a Renault e a Geely, foi apresentado recentemente e promete muito para quem ama carros. Estamos falando de um extensor de autonomia que mais parece uma maleta, mas tem tudo para transformar a experiência de dirigir elétricos. A grande ideia é usar o motor a combustão apenas como gerador de energia, tornando os carros híbridos muito mais práticos.

Esse sistema é chamado de HORSE C15 e é um módulo supercompacto. Ele reúne motor, gerador e inversor, podendo ser instalado em diferentes partes do carro, seja na frente ou atrás, com pouquíssimas mudanças na estrutura. Isso significa que as montadoras poderão aumentar o alcance dos seus modelos sem ter que reinventar toda a plataforma. Quer coisa melhor? E, para quem adora eficiência, o conjunto é do tamanho de uma mala!

O motor que a HORSE está propondo é um 1.5 de quatro cilindros, que pode ser aspirado ou turbinado. Em carros menores, a potência é de até 95 cv, enquanto para SUVs e utilitários, esse número pode chegar a 163 cv. O interessante é que, nesse sistema, o motor funciona somente como gerador, sem conexão direta com as rodas. Isso garante uma operação mais eficiente, sempre na faixa ideal de rotação.

Isso é um baita avanço, pois diminui o tamanho da bateria necessária, cortando peso e custo, sem perder em autonomia. A experiência de dirigir continua suave e silenciosa, como em um carro elétrico, e ainda dá para recarregar na tomada. Ou seja, se você acostumou com essa praticidade, não vai perder nada.

Situação Atual e Expectativas no Brasil

Enquanto isso, no Brasil a operação da joint venture já está de olho em uma solução que se encaixe melhor às nossas necessidades. Na última edição do Electric Days Brasil, a empresa mostrou um protótipo funcional baseado no Renault Master elétrico, utilizando um motor HR10 1.0 turbo flex, que é o mesmo do Kardian. Para os curiosos, esse motor foi exposto na área de carga, embora a ideia seja colocá-lo no cofre, como em qualquer carro.

Esse motor HR10 serve estritamente como gerador, operando entre 2.500 e 3.500 rpm, conforme a necessidade de recarga das baterias ou para fornecer energia ao motor elétrico. Além disso, é equipado com um gerador da WEG, um inversor e um módulo de gerenciamento que distribui a energia de acordo com o uso. E, claro, dá para recarregar na tomada normalmente, mantendo a lógica de uso de um elétrico.

O que Isso Significa para o Futuro?

Esse extensor de autonomia é versátil e pode ser usado em carros, ônibus e até embarcações. Com engenheiros trabalhando para reduzir o número de módulos de bateria, a ideia é ter menos peso, menor custo e um tempo de recarga mais ágil. E tudo acontece de forma automática: você nem precisa se preocupar em ligar ou desligar nada!

Os componentes são majoritariamente brasileiros, e a HORSE já está testando o sistema em várias aplicações, incluindo ônibus. Essa solução poderá ser um trunfo importante para modernizar a frota de veículos, especialmente na conversão de carros a diesel.

Quem ama carros e está sempre de olho em inovações, fica ansioso por tudo que vem por aí!