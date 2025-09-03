Ficha técnica, preços e equipamentos do Fipe Carros

O Volkswagen Polo Track 2026 vem ganhando destaque como um dos carros mais vendidos do Brasil, especialmente com a ajuda do Programa Carro Sustentável. Seu preço sugerido é de R$ 95.790, mas durante a vigência do programa do governo, você pode levá-lo por R$ 92.600. É uma ótima oportunidade para quem busca um carro novo.

A versão Track é equipada com um motor 1.0 12V de três cilindros, que entrega uma potência de 77 cv a gasolina e 84 cv a etanol. O torque varia entre 9,6 kgfm com gasolina e 10,3 kgfm com etanol. Além disso, o câmbio é manual de cinco marchas, ideal para quem gosta de ter um pouco mais de controle ao dirigir.

Quem se preocupa com consumo vai apreciar que o Polo 1.0 faz, em média, 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol na cidade. Na estrada, os números melhoram ainda mais, chegando a 16,3 km/l com gasolina e 11,4 km/l com etanol. Isso significa que você pode fazer uma viagem bem longa sem precisar parar para abastecer a cada instante.

Equipamentos do Volkswagen Polo Track 2026

O Polo Track não economiza nos itens de conforto e segurança. Ele vem com ajuste milimétrico de altura para o banco do motorista e coluna de direção também ajustável. Isso facilita muito a adaptação para quem dirige em diferentes condições, seja num trânsito moroso ou em uma estrada aberta. O modelo ainda traz desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro, além de direção elétrica — um item que qualquer motorista que pega o trânsito urbano vai adorar.

Você também conta com travamento elétrico e remoto das portas, vidros elétricos dianteiros e um volante multifuncional. E não se esqueça do ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, que ajuda a manter o clima agradável dentro do carro, mesmo nos dias mais quentes.

Outro detalhe que faz a diferença são os airbags dianteiros e laterais, com sistema de desativação do passageiro. Isso traz uma tranquilidade extra para quem dirige com crianças ou passageiros. Além disso, tem também controle eletrônico de estabilidade e tração, que ajudam a manter o carro firme nas curvas e em diferentes tipos de piso.

Ficha Técnica do Volkswagen Polo Track 2026

Vou te dar um resumo das principais características:

Motor : 1.0 MPI

: 1.0 MPI Câmbio : Manual, 5 marchas

: Manual, 5 marchas Tração : Dianteira

: Dianteira Potência : 84 cv a 6450 rpm (E)

: 84 cv a 6450 rpm (E) Torque : 10,3 kgfm a 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4000 rpm (G)

: 10,3 kgfm a 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4000 rpm (G) Velocidade Máx. : 169 km/h

: 169 km/h 0-100 km/h : 13,4 s

: 13,4 s Consumo Cidade : 9,3 km/l (E) / 13,5 km/l (G)

: 9,3 km/l (E) / 13,5 km/l (G) Consumo Estrada : 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G)

: 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G) Comprimento : 4079 mm

: 4079 mm Capacidade do tanque : 52 litros

: 52 litros Capacidade de bagagem : 300 litros

: 300 litros Peso Líquido: 1054 kg

Essas especificações mostram que o Polo Track é uma boa opção tanto para o dia a dia quanto para viagens. E quem dirige muito sabe que esses detalhes fazem toda a diferença a cada volta na cidade ou na estrada.