Ficha técnica, preços e equipamentos do Fipe Carros

O Volkswagen Polo Track 2026 vem ganhando destaque como um dos carros mais vendidos do Brasil, especialmente com a ajuda do Programa Carro Sustentável. Seu preço sugerido é de R$ 95.790, mas durante a vigência do programa do governo, você pode levá-lo por R$ 92.600. É uma ótima oportunidade para quem busca um carro novo.
A versão Track é equipada com um motor 1.0 12V de três cilindros, que entrega uma potência de 77 cv a gasolina e 84 cv a etanol. O torque varia entre 9,6 kgfm com gasolina e 10,3 kgfm com etanol. Além disso, o câmbio é manual de cinco marchas, ideal para quem gosta de ter um pouco mais de controle ao dirigir.
Quem se preocupa com consumo vai apreciar que o Polo 1.0 faz, em média, 13,9 km/l com gasolina e 9,6 km/l com etanol na cidade. Na estrada, os números melhoram ainda mais, chegando a 16,3 km/l com gasolina e 11,4 km/l com etanol. Isso significa que você pode fazer uma viagem bem longa sem precisar parar para abastecer a cada instante.
Equipamentos do Volkswagen Polo Track 2026
O Polo Track não economiza nos itens de conforto e segurança. Ele vem com ajuste milimétrico de altura para o banco do motorista e coluna de direção também ajustável. Isso facilita muito a adaptação para quem dirige em diferentes condições, seja num trânsito moroso ou em uma estrada aberta. O modelo ainda traz desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro, além de direção elétrica — um item que qualquer motorista que pega o trânsito urbano vai adorar.
Você também conta com travamento elétrico e remoto das portas, vidros elétricos dianteiros e um volante multifuncional. E não se esqueça do ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, que ajuda a manter o clima agradável dentro do carro, mesmo nos dias mais quentes.
Outro detalhe que faz a diferença são os airbags dianteiros e laterais, com sistema de desativação do passageiro. Isso traz uma tranquilidade extra para quem dirige com crianças ou passageiros. Além disso, tem também controle eletrônico de estabilidade e tração, que ajudam a manter o carro firme nas curvas e em diferentes tipos de piso.
Ficha Técnica do Volkswagen Polo Track 2026
Vou te dar um resumo das principais características:
- Motor: 1.0 MPI
- Câmbio: Manual, 5 marchas
- Tração: Dianteira
- Potência: 84 cv a 6450 rpm (E)
- Torque: 10,3 kgfm a 3000 rpm (E) / 9,6 kgfm a 4000 rpm (G)
- Velocidade Máx.: 169 km/h
- 0-100 km/h: 13,4 s
- Consumo Cidade: 9,3 km/l (E) / 13,5 km/l (G)
- Consumo Estrada: 10,9 km/l (E) / 15,7 km/l (G)
- Comprimento: 4079 mm
- Capacidade do tanque: 52 litros
- Capacidade de bagagem: 300 litros
- Peso Líquido: 1054 kg
Essas especificações mostram que o Polo Track é uma boa opção tanto para o dia a dia quanto para viagens. E quem dirige muito sabe que esses detalhes fazem toda a diferença a cada volta na cidade ou na estrada.