MasterChef Brasil 12: Daniela Dantas é a campeã da temporada

A advogada Daniela Dantas venceu a 12ª temporada do MasterChef Brasil, em uma final que deixou sua marca na Band. O programa registrou uma média de 2 pontos de audiência, chegando a um pico de 2,3 pontos durante a exibição, entre às 22h25 e 1h05, na Grande São Paulo. Esse foi o melhor resultado da temporada, superando a audiência anterior de 1,8 ponto, que ocorreu em 5 de agosto, quando a chef Paola Carosella participou como convidada especial.

Embora o MasterChef tenha terminando a noite na quarta posição no ranking de emissoras, a Band conseguiu ser vice-líder por 34 minutos, sendo 26 desses minutos consecutivos entre 00h39 e 01h05. No período, a Globo foi a líder isolada com 10,1 pontos, seguida pelo SBT com 3,3 pontos e a Record, que ficou em terceiro lugar com 2,3 pontos. Para tentar competir com a final do reality, a Record exibiu o filme “Antes de Dormir” (2014) no Cine Record Especial, mas o filme obteve apenas 2,5 pontos, o que foi considerado o pior desempenho da emissora em 2024 na capital paulista.

Cada ponto de audiência no Ibope representa cerca de 77.488 domicílios na Grande São Paulo.

### Reprises e Novidades Anunciadas

A Band anunciou que a final do MasterChef Brasil será reprisada no próximo domingo (7), às 16h. Além disso, uma nova edição, o MasterChef Celebridades, estreará em 18 de novembro. Essa temporada contará com 10 episódios, que serão exibidos semanalmente até 20 de janeiro.

Uma das novidades será a participação especial de Ana Paula Padrão, que retorna ao programa para um episódio comemorativo. O júri do MasterChef permanece o mesmo, com Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo avaliando os pratos.

Entre os participantes confirmados dessa nova edição estão personalidades conhecidas, como:

– Dodô (Pixote)

– Gilmelândia

– Hugo Alves e Tiago Piquilo (dupla Hugo & Tiago)

– John Drops

– Julianne Trevisol

– Leonardo Miggiorin

– Luciano Szafir

– Márcia Goldschmidt

– Maurren Maggi

– Rachel Sheherazade

– Valesca Popozuda

O MasterChef continua sendo uma atração importante para a Band, ajudando a emissora a competir pela audiência em horários estratégicos contra grandes instituições como Globo, SBT e Record.

### Histórico do Programa

Desde sua estreia em 2014, o MasterChef Brasil consolidou-se como uma das principais marcas da Band, com várias temporadas que incluem edições tradicionais, profissionais, júnior e de celebridades. O programa já elevou a média do horário nobre da emissora em diversos anos, tornando-se um dos reality shows culinários mais prestigiados da televisão aberta no Brasil.