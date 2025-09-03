Chevrolet Tracker é o SUV mais vendido de setembro, aponta Fipe

O Chevrolet Tracker 2026 desembarcou no Brasil em julho, e adivinha? Chegou de cara nova! Com um visual repaginado e novos itens de série, essa belezura promete conquistar ainda mais o público, mesmo que a parte mecânica não tenha mudado. A dianteira está bem mais imponente, com faróis de LED na parte superior e uma grade frontal no estilo colmeia que dá um ar robusto.

As reações já estão rolando! Após um mês de agosto mais tranquilão, com 4.942 unidades emplacadas e uma posição tímida como quinto SUV, o Tracker começou setembro com tudo. Os últimos dados da Fenabrave até o dia 2 mostraram que, em apenas dois dias, já tinha 736 unidades vendidas, garantindo a liderança entre os SUVs e também entre todos os carros do mercado.

Logo atrás dele, o Toyota Corolla Cross, que tinha se destacado em agosto, ocupa a segunda posição, vendido em 646 unidades. Já o Volkswagen T-Cross fecha o pódio na terceira colocação com 592 unidades.

Sob o capô, o Tracker 2026 se mantém fiel às suas raízes. Ele continua equipado com os motores turbo flex de três cilindros e injeção direta. As versões de entrada estão com o motor 1.0, que entrega até 121 cv e 18,9 kgfm de torque. Já as versões mais completas têm o motor 1.2 turbo, que oferece até 141 cv e 22,9 kgfm. E para quem curte um câmbio automático, todas as versões vêm com a transmissão de seis marchas.

Importante lembrar que no início de 2024, houve alguns ajustes para atender às novas normas de emissões. Assim, a Chevrolet garante que está em dia com as futuras mudanças tributárias. Vale sempre dar aquela conferida na parte de mecânica antes de rodar por aí, não é mesmo?

Versões e preços do Chevrolet Tracker 2026:

Tracker AT: R$ 119.900

Tracker LT: R$ 154.090

Tracker LTZ: R$ 169.490

Tracker Premier: R$ 189.590

Tracker RS: R$ 190.590

Por dentro, o grande destaque fica por conta da nova central multimídia de 11 polegadas, que vem integrada ao painel digital de 8 polegadas, ambos levemente inclinados em direção ao motorista, assim como na nova Spin. O volante, que já era aprovado, agora traz a gravatinha preta no centro e, acredite, o acabamento ficou ainda mais confortível, com materiais mais agradáveis ao toque e bancos pensados para garantir aquele conforto extra.

Para quem ama tecnologia, a conectividade também ganhou reforço. O sistema OnStar vem com funções atualizadas, e o aplicativo myChevrolet agora permite um acompanhamento mais eficiente do seu seguro. E claro, o Android Auto e Apple CarPlay continuam com conexão sem fio, bem prático para quem não gosta de fio atrapalhando.

No quesito conforto, as versões top de linha Premier e RS agora têm teto solar de série. O console central também passou por um redesign, ficando mais largo e com porta-copos remodelado. As dimensões do Tracker continuam as mesmas: 4,27 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,62 m de altura e 2,57 m de entre-eixos, com um porta-malas de 393 litros que dá conta do recado.