Volkswagen Amarok Highline tem desconto de R$ 39,9 mil para CNPJ

A Volkswagen Amarok Highline 2026 chegou com novidades que vão fazer os apaixonados por picapes levantarem a sobrancelha! Durante a Expointer, que rola de 30 de agosto a 7 de setembro, a marca traz condições especiais para empresas e produtores rurais. É a chance de garantir um carro zero à vista e, melhor ainda, com isenção de impostos!

Preço promocional é a palavra do dia. Enquanto o público em geral paga R$ 332.990,00, os produtores têm a oportunidade de levar para casa por apenas R$ 293.031,20, uma economia quase de R$ 40 mil! E olha que se você for uma pessoa física, ainda pode contar com um bônus de R$ 30 mil e taxa zero. Imagina que delícia pegar a estrada assim?

Detalhes do Motor e Desempenho

Agora, falando do que realmente importa: o motor! A Amarok Highline 2026 vem equipada com um potente motor 3.0 TDI V6, que entrega 258 cv a 4.500 rpm e um torque robusto de 59,1 kgf.m a 3.000 rpm. A transmissão é automática com 8 marchas, garantindo trocas bem suaves. Isso significa que na hora do tráfego pesado, a picape se sai muito bem.

Você, que já enfrentou o stress do dia a dia nas ruas, sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença. O desempenho na cidade é em média 8 km/l, enquanto nas estradas você chega a 8,4 km/l. Com um tanque de 80 litros, dá para rodar em torno de 640 km na cidade e 672 km em rodovias. É pé na tábua e a mente na aventura!

Conforto e Funcionalidade

E não é só potência, não. A caçamba da Amarok tem uma capacidade de 1.280 litros e suporta até 1.104 kg. Então, se você precisa carregar ferramentas para o trabalho ou equipamentos de camping, não vai faltar espaço.

Em termos de itens de série, a versão Highline apresenta uma lista bem recheada, sem mudanças visuais em relação à 2025. A principal adição foi um tanque de Arla 32 para atender às normas de emissões.

Oportunidade na Expointer

Quem passar pelo estande da Volkswagen na Expointer vai encontrar uma equipe pronta para ajudar na compra do carro. Com um espaço de 450 m², e 16 pontos de atendimento, vai ser fácil dar uma olhada no modelo, nos acessórios e na linha completa da VW.

E se você gosta mesmo de emoção, a pista de test-drive vai permitir sentir a Amarok em ação fora de estrada. Isso sem contar as outras atrações, como conhecer de perto o modelo ID.Buzz e ganhar alguns brindes.

Resumo dos preços

Se você ficou interessado na Amarok, aqui vão os detalhes que valem lembrar:

Configuração Preço Geral Preço CNPJ Descontos Highline R$ 332.990,00 R$ 293.031,20 R$ 39.958,80

E aí, já está pensando em como aproveitar essa oportunidade? A estrada te espera!