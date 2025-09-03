Eve Energy inicia fabricação de baterias sólidas para robôs

A Eve Energy está dando um passo importante na corrida pelas baterias do futuro, com planos ambiciosos que incluem robôs humanoides e até carros voadores. Recentemente, a empresa chinesa anunciou que está produzindo células de baterias de estado sólido, que prometem ser mais seguras e com maior densidade energética. Isso significa que, em breve, a autonomia dos veículos elétricos pode ter um grande impulso.

A nova fábrica da Eve Energy, localizada em Chengdu, no sudoeste da China, foi inaugurada em 2 de setembro. Com 11 mil metros quadrados, foi um dia histórico, já que a primeira célula do modelo “Longquan II” saiu da linha de produção. Esse rapidíssimo avanço mostra como a empresa está se posicionando na vanguarda da tecnologia.

A construção da fábrica ocorrerá em duas fases. A primeira fase deve ser concluída até dezembro de 2025, com a capacidade de produzir baterias de 60 Ah. Já a segunda fase quer aumentar a produção para impressionantes 100 MWh anuais até dezembro de 2026. Já imaginou jolô nos seus passeios com um carro que carrega mais rápido e dura mais nas estradas?

O modelo “Longquan II” é bem interessante. Ele apresenta densidade energética de até 300 Wh/kg ou 700 Wh/L, tornando-se uma opção perfeita não apenas para veículos, mas também para drones e robôs. A Eve Energy planeja lançar essas baterias em 2026, começando pelos veículos híbridos, e isso promete revolucionar a forma como pensamos em mobilidade.

A empresa está a todo vapor para diversificar seu desenvolvimento tecnológico. Com a linha “Longquan”, eles estão investindo em recursos financeiros e pesquisa para alcançar densidades de 400 Wh/kg e 1000 Wh/L em suas baterias de estado sólido até 2025. Imagine a diferença que isso pode fazer na hora de pegar a estrada, não é?

Entre os grandes fabricantes do setor, a Eve Energy já enviou 17,4 GWh de baterias para veículos elétricos apenas entre janeiro e julho de 2025. Essa conquista coloca a empresa na nona posição global, com uma participação de mercado de 2,9%. Esses números mostram o quanto a tecnologia de baterias de estado sólido está evoluindo e como essa inovação pode beneficiar todos nós que somos apaixonados por dirigir e descobrir novos caminhos.