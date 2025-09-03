Chevrolet lança Montana Premier com desconto de R$ 34,5 mil

A Chevrolet Montana Premier é uma picape que está em alta, especialmente entre empresas e produtores rurais. Durante setembro, essa versão topo de linha continua disponível para vendas diretas, oferecendo uma capacidade de carga de até 650 kg. E o melhor, ela já vem recheada de itens de série que vão facilitar a sua vida no dia a dia.

Essa picape, na versão Premier 1.2 Turbo AT, normalmente é adquirida por R$ 172.990,00. Mas para os CNPJs, o preço sai por R$ 138.392,00, o que representa uma bela economia de R$ 34.598,00! É sempre bom lembrar que os preços podem mudar, dependendo da região e das opções escolhidas.

Entre janeiro e agosto de 2025, a Montana vendeu 13.443 unidades. Apesar disso, ela não conseguiu superar algumas concorrentes, como a Fiat Toro, que liderou o segmento com 30.501 emplacamentos, e a Ram Rampage, com 15.356 veículos. No mesmo período, a Renault Oroch totalizou vendas de 7.582 unidades.

Quando falamos de performance, o motor da Montana continua sendo o 1.2 turbo flex, que recebeu algumas atualizações. Essa configuração agora gera 141 cv e é até 4% mais econômica, ajudando a diminuir as emissões, o que é sempre um ponto positivo, né? Para quem já pegou trânsito, sabe que um motor esperto faz a diferença!

Com suas dimensões de 4,72 metros de comprimento e 1,80 m de largura, ela oferece uma caçamba robusta, com 874 litros de capacidade. E para quem precisa, a linha 2026 ainda traz opcionais interessantes, como suporte para bicicletas e um engate traseiro que consegue rebocar até 400 kg.

As novidades não param por aí. A Chevrolet trouxe para a linha 2026 novas rodas para as versões Premier e RS. Também temos uma belíssima cor, o Vermelho Scarlet, além do “cockpit virtual”, que combina um painel digital de 8 polegadas com uma central multimídia de 11”. Isso tudo ainda inclui câmera de ré em alta definição e Wi-Fi nativo, tudo pra deixar suas viagens mais conectadas.

A segurança também foi aprimorada. O sistema OnStar ganhou a função “Acompanhamento Seguro”, que permite que um atendente monitore seu trajeto em tempo real. Em caso de emergência, é possível acionar ajuda rapidamente, uma mão na roda para quem vive em grandes cidades ou viaja mais distante.

Se você está considerando essa picape para o trabalho ou para aventuras durante o fim de semana, a Chevrolet Montana Premier é uma opção que merece atenção. É sempre bom ver que as montadoras estão se esforçando para trazer tecnologia e conforto para o dia a dia dos motoristas.