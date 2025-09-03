Chevrolet Equinox registra alta de 173% em agosto, segundo Fipe

O Chevrolet Equinox chegou com tudo ao Brasil, trazendo um novo visual e bastante tecnologia. A linha 2025 desembarcou em dezembro do ano passado, mas as vendas só agora começam a dar sinais de vida. Equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina, esse SUV promete sacudir o mercado e brigar de frente com gigantes como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross.

Aqui uma curiosidade: em agosto, o Equinox emplacou 336 unidades, um salto de 173% comparado a julho. No acumulado do ano, já são 1.388 carros vendidos. Um desempenho bem interessante, não é? Vamos acompanhar como ele se saiu nos meses anteriores:

Janeiro : 279

: 279 Fevereiro : 192

: 192 Março : 158

: 158 Abril : 83

: 83 Maio : 118

: 118 Junho : 99

: 99 Julho : 123

: 123 Agosto: 336

Entre os SUVs médios, a liderança continua com o Toyota Corolla Cross, que teve 7.737 unidades vendidas apenas em agosto. O Jeep Compass ficou em segundo lugar com 4.717 e o CAOA Chery Tiggo 7 respirou um pouco mais leve em terceiro, com 3.541 unidades.

Falando do desempenho, o Equinox 2025 traz um motor turbo capaz de gerar 177 cv e um torque de 28 kgfm. A transmissão automática de 8 marchas dá aquele feeling dinâmico na hora de dirigir, principalmente em trechos mais movimentados. Quem já enfrentou um trânsito pesado sabe como um câmbio esperto faz a diferença!

O consumo de combustível é outro ponto positivo. O Equinox mantém a mesma eficiência que os modelos anteriores, com 10,7 km/l na estrada e 9 km/l na cidade, segundo dados do Inmetro. Isso indica que a Chevrolet mandou bem ao equilibrar potência e economia.

Um detalhe que pode passar desapercebido são as dimensões. O modelo Activ mede 4.667 mm, enquanto a versão RS é um pouco mais curta, com 4.657 mm. A largura de 1.902 mm e a altura com rack de teto de 1.713 mm se destacam. O porta-malas é bem espaçoso, com 469 litros, que podem subir para 1.799 litros com os bancos traseiros rebatidos. Para quem curte fazer viagens de carro, isso é uma mão na roda!

Agora, falando em conforto e segurança, o Equinox não decepciona. Ele vem com seis airbags, câmera 360º e sistema de alerta para objetos esquecidos no banco traseiro, um recurso que pode ser muito útil em dias agitados. O farol alto adaptativo é outra adição bem-vinda, principalmente se você já ficou ofuscado por alguém em uma estrada mal iluminada.

O interior é completamente digital, com um painel de 11 polegadas e uma tela de 11,3 polegadas para o sistema de multimídia Chevrolet MyLink, bem compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, conta com ar-condicionado dual zone e bancos dianteiros que podem ser ventilados ou aquecidos. Um verdadeiro convite a uma experiência de condução agradável!

Então, se você gosta de conforto, tecnologia e um motor que entrega performance, o Equinox 2025 parece uma opção bem interessante. Olhando para o que os concorrentes oferecem, ele tem boas cartas na manga para conquistar os apaixonados por carros.