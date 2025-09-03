Toyota Corolla Cross XR tem aumento de R$ 3.980 em agosto

Quem estava pensando em levar pra casa o Toyota Corolla Cross XR encontrou um balde de água fria: o SUV ficou R$ 3.980 mais caro em setembro. Pois é, o novo preço já tá lá no configurador online da Toyota, prontinho para quem for conferir.

Esse aumento vem logo após um agosto muito bom para as vendas. O Corolla Cross se destacou como o SUV médio mais vendido do Brasil, com incríveis 7.737 unidades emplacadas. Ele superou o Volkswagen T-Cross, que vendeu 7.702 — uma diferença de apenas 35 carros. Imaginem a competição nos bastidores!

O valor da versão 2.0 XR CVT agora é de R$ 188.990, subindo de R$ 185.010. Isso também vai impactar as vendas diretas para taxistas, empresas e o público PcD. Fiquem ligados, porque a Toyota deve divulgar os novos preços em breve.

Agora, mesmo sendo a versão mais simples da linha, o Corolla Cross XR não decepciona no acabamento. O interior traz materiais de qualidade, com texturas agradáveis ao toque e detalhes de costura que fazem a diferença no visual. Isso faz você se sentir bem ao entrar no carro, não acha?

Em relação ao espaço, o SUV é generoso. Com 4,46 m de comprimento, 1,82 m de largura e um entre-eixos de 2,64 m, dá para viajar em família tranquilo. E o porta-malas? 440 litros de capacidade são ideais para aquelas viagens de fim de semana ou para levar as compras do mês.

Na parte de tecnologia, o Corolla Cross XR não deixa nada a desejar. Ele vem com uma central multimídia de 10 polegadas, que funciona com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O painel de instrumentos tem uma tela TFT de 7 polegadas e, se você for para as versões mais caras, ainda tem um cluster maior, com 12,3 polegadas. Detalhe: as rodas de liga leve de 17 polegadas têm um design bem atraente.

Sobre o motor, esse SUV conta com um 2.0 aspirado Dual VVT-ie DOHC, que entrega 175 cv com etanol e 167 cv com gasolina, além de um torque de 21,3 kgfm a 4.400 rpm. A transmissão é automática CVT Direct Shift, que consegue simular até 10 marchas, tornando as trocas suaves, perfeitas para o dia a dia nas ruas e estradas.

Falando em consumo, o Corolla Cross XR faz 8,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, os números melhoram: 11,3 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada. É um bom equilíbrio entre desempenho e economia, principalmente para quem rodar bastante.

Se você está de olho no Corolla Cross, vale a pena conhecer cada detalhe desse SUV que conquistou o coração de tanta gente nas ruas!