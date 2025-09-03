Chery supera vendas externas em agosto, diz Fipe Carros

A Chery está mostrando que veio para ficar entre as grandes montadoras da China. Com um desempenho em vendas que impressiona, a marca não para de crescer, especialmente no setor de veículos elétricos.

Em agosto, a fabricante alcançou a marca de 242.736 veículos vendidos, dos quais 129.472 foram exportados. Isso significa que mais da metade das vendas foram para o exterior, com um crescimento anual de 14,6% nas vendas totais e 32,3% nas exportações. Não é para menos, a Chery está focando forte na sua expansão global.

De janeiro a agosto, a montadora já tinha emplacado 1.727.299 veículos. Um aumento de 14,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. No ranking interno da Chery, os números mostram que a linha de produtos está diversificada, com 1.078.626 unidades vendidas somente da marca Chery, seguida pela Jetour, Exeed e iCar, sendo que esta última teve um crescimento impressionante de 43,9%.

Esses números também mostram como a eletrificação está ganhando força. Apenas em agosto, a Chery vendeu 71 mil veículos elétricos, uma alta de 53,1% em relação ao ano passado. No total de 2025, já são 495.955 unidades elétricas, o que representa um crescimento de 81,8%. Isso coloca a Chery entre os líderes do setor de eletrificação, algo que muitos motoristas já estão começando a notar nas ruas.

Além disso, a Chery tem se destacado no mercado internacional. Em julho, a montadora se tornou a primeira da China a ultrapassar a marca de 5 milhões de veículos exportados desde a sua fundação. Impressionante, né? E ainda mantém o título de maior exportadora de carros de passeio da China por duas décadas seguidas.

A qualidade dos carros também não passou despercebida. A Chery foi reconhecida pela JD Power, levando a melhor em três categorias: Qualidade Inicial, Satisfação de Vendas e Desempenho e Layout Automotivo. Superar outras montadoras chinesas é um feito digno de destaque.

A marca já vendeu 2,6 milhões de veículos em 2024, com um aumento de 38,4% sobre 2023. E para 2025, a meta é chegar a 3,5 milhões de unidades vendidas. Com essa crescente demanda e foco na eletrificação, a Chery está mostrando que cada vez mais sabe como conquistar tanto o mercado interno quanto o internacional.