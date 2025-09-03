BYD Fang Cheng Bao Tai 7 será lançado na China com 1.300 km de alcance

A Fang Cheng Bao, submarca da BYD, está prestes a dar um passo significativo em sua jornada de expansão no mercado de SUVs. Marquem no calendário: 9 de setembro é a data em que o Tai 7, um novo modelo híbrido, será oficialmente lançado. As expectativas estão lá em cima, tanto nas concessionárias quanto entre os fãs da marca. E, como todos sabemos, um lançamento sempre traz aquela ansiedade boa, né?

Falando um pouco mais sobre o Tai 7, ele será o segundo modelo da série Tai, seguindo o SUV elétrico Tai 3. O destaque aqui é que esse será o primeiro híbrido da Fang Cheng Bao, com design monobloco, o que promete garantir um visual mais robusto. Os preços devem variar entre RMB 250.000 e RMB 300.000, ou seja, algo em torno de R$ 191 mil a R$ 229 mil na conversão para o nosso bolso. Ele vai competir de igual para igual com o Bao 5, que também é da marca, custando entre RMB 239.800 e RMB 329.800.

O que realmente chama atenção no Tai 7 é o seu sistema inteligente de direção, chamado God’s Eye. Esse recurso, que estará disponível em versões com e sem LiDAR, promete facilitar bastante a vida na hora de dirigir. Para quem já encarou um trânsito complicado, sabe como um bom sistema assistido pode fazer toda a diferença. Nas opções, você pode escolher entre tração nas duas rodas e uma bateria de 26,6 kWh, que garante 135 km de autonomia, ou a versão de longo alcance com tração integral e uma bateria maior de 35,6 kWh, que pode chegar a 180 km no ciclo CLTC. E quando você combina a bateria com o tanque de combustível, o alcance total pode ultrapassar 1.300 km. Para viagens longas, isso é um ótimo respiro.

E as dimensões? O Tai 7 não decepciona! Com 4,99 m de comprimento, 1,99 m de largura e 1,86 m de altura, esse SUV realmente se destaca na estrada. A distância entre-eixos é de 2,92 m, o que significa mais espaço interno para a família e amigos. Os primeiros modelos começaram a sair da fábrica em 11 de agosto, e desde 1º de setembro, estão disponíveis em mais de 300 lojas na China.

A marca Fang Cheng Bao está mostrando que vem com tudo. Desde seu lançamento em agosto de 2023, ela conquistou espaço no mercado chinês com uma linha que já inclui os SUVs off-road Bao 5 e Bao 8, além do compacto Tai 3. Agora, com o Tai 7, segue firme na diversificação para agradar diferentes perfis de compradores.

E em termos de vendas, eles não estão para brincadeira! Em agosto de 2025, foram emplacados 16.265 veículos, um crescimento impressionante de 233,57% em relação ao ano anterior, e um aumento de 14,7% em comparação a julho. Esse sucesso tem muito a ver com o Tai 3, que já vendeu 9.081 unidades, seguido pelo Bao 5 com 5.334 e o Bao 8 com 1.850. Com uma performance assim, é fácil entender por que a Fang Cheng Bao é tema de conversas entre os amantes de carros!