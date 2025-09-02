Notícias

Deputados do DF comentam julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

Autor Diogo Sobral
Deputados do DF repercutem julgamento inédito de Bolsonaro por tentativa de golpe no STF
Fábio Felix (Psol-DF) | Carolina Curi/ Agência CLDF

Na sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizada na terça-feira (2), o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) foi um tema central. Parlamentares se pronunciaram sobre o processo que envolve o ex-presidente e outros sete ex-integrantes de seu governo, acusados de crimes como tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa. Os atos antidemocráticos são relacionados à invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, ocorrida em 8 de janeiro de 2023.

Este julgamento é considerado um marco na história do país. Bolsonaro enfrenta acusações de ter participado diretamente de manobras para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, utilizando recursos do Estado para tentar desestabilizar as instituições. As denúncias da Procuradoria-Geral da República incluem evidências como mensagens interceptadas, a chamada “minuta do golpe” e depoimentos de colaboradores, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

Durante a sessão, o deputado Fábio Félix, do PSOL, afirmou que o Brasil vive um momento histórico, em que um ex-presidente é julgado por tentativa de golpe. Ele enfatizou que o dia é significativo, já que, no passado, as tentativas de golpe não resultaram em responsabilizações. Félix fez referência a eventos históricos e destacou a importância de que os envolvidos na tentativa de golpe de janeiro sejam punidos, a fim de evitar que episódios semelhantes se repitam no futuro.

O deputado Chico Vigilante, do PT, também comentou o processo, mencionando ações violentas atribuídas ao grupo investigado, como planos de assassinato e ataques relacionados a infraestrutura pública. Ele argumentou que esses atos são crimes graves e que devem ser tratados como tal.

Vigilante ressaltou a importância do julgamento para a imagem do Brasil no cenário internacional, afirmando que o mundo está observando este momento em que as instituições democráticas estão em funcionamento. Ele reforçou que, nesse processo, todos têm o direito a defesa e à possível punição.

O deputado Gabriel Magno, também do PT, fez um paralelo entre o julgamento atual e a história de ataques à democracia no Brasil, lembrando que eventos anteriores, como o golpe de 1964, resultaram em longos períodos de ditadura. Ele destacou a relevância desse julgamento para garantir que situações semelhantes não se repitam no futuro.

O vice-presidente da CLDF, Ricardo Vale, também se posicionou durante a sessão, enfatizando a necessidade de proteger a democracia e a soberania do país. Ele expressou o desejo de que os envolvidos na tentativa de golpe sejam responsabilizados, para servir de exemplo à sociedade.

Os deputados presentes alertaram sobre os riscos da impunidade e fizeram um apelo à população e às instituições para que permaneçam vigilantes diante de ameaças à ordem democrática. Eles encerraram a sessão com a convicção de que o Brasil deve lembrar deste momento como um passo importante contra a impunidade associada a atos anti-democráticos.

