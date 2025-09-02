Funsat disponibiliza 1.669 vagas de emprego em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está oferecendo 1.669 vagas de emprego em Campo Grande, a partir desta quarta-feira (3). As oportunidades abrangem diversos setores, como comércio e indústria, e exigem diferentes níveis de escolaridade. Muitas vagas não requerem experiência, visando atender à demanda das empresas que estão expandindo suas equipes.

Entre as posições em destaque, a mais abundante é a de operador de caixa, com 189 vagas disponíveis. Também há muitas oportunidades para auxiliar de operação (105), operador de processo de produção (102) e operador de telemarketing ativo (101). As funções de desossador e retalhador de carnes contam cada uma com 100 vagas. Outras vagas notáveis incluem posições em logística, como repositor de mercadorias (62) e auxiliar de logística (61).

Além das funções mais comuns, a Funsat também oferece vagas em áreas menos tradicionais, como perfumista, publicitário e fonoaudiólogo, cada uma com duas vagas disponíveis. Outras ocupações pouco frequentes, como alinhador veicular, enxugador de veículos e operador de máquina de dobrar chapas, têm uma vaga disponível cada.

Das vagas totais, 943 são voltadas para trabalhadores que ainda não têm experiência. Isso inclui 177 para operador de caixa, 100 para auxiliar de operação, 100 para operador de produção e 100 para telemarketing ativo. A Funsat também disponibiliza 10 vagas para pessoas com deficiência e duas temporárias para ajudante de churrasqueiro.

O atendimento ocorre na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para se candidatar, os interessados devem manter seu cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde também é possível consultar as vagas disponíveis.