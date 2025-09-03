Toyota SW4 tem aumento de até R$ 4.700 e preço inicia em R$ 412.190

A Toyota resolveu dar uma mexida nos preços da sua querida SW4 para setembro. Para quem está de olho nesse SUV parrudo, os números não são dos mais animadores: os reajustes variam entre R$ 4.100 e R$ 4.700. Vamos dar uma olhada em como ficou a nova tabela?

A versão SRX Platinum de cinco lugares passou de R$ 408.090 para R$ 412.190, totalizando um acréscimo de R$ 4.100. Já a versão com sete lugares subiu de R$ 414.890 para R$ 419.090, ou seja, um aumento de R$ 4.200. E para quem já tinha nos planos a versão Diamond, saiba que ela agora custa R$ 469.890, subindo R$ 4.700 em relação ao preço antigo de R$ 465.190.

A SW4, que é um dos SUVs mais respeitados do mercado, mantém um motor 2.8 turbodiesel em todas as versões. Se você já sabe como resolver os desafios da estrada, vai gostar de saber que esse motor foi ajustado para atender às novas normas de emissão do Proconve L8. Ele entrega 204 cv de potência e robustos 50,9 kgfm de torque, suficientes para encarar tanto o trânsito da cidade quanto uma trilha mais pesada com a tração 4×4.

Na versão SRX Platinum de cinco lugares, a Toyota caprichou e incluiu 7 airbags, controle de cruzeiro adaptativo, alerta de mudança de faixa e um sistema multimídia com tela de 9 polegadas. Quem aí não gosta de um som de qualidade? Pois é, tem som JBL para animar as viagens e ar-condicionado com duas zonas para um clima mais agradável.

Falando sobre a versão de sete lugares, ela também traz esses recursos, além de mais espaço e ar-condicionado central com difusores no teto, garantindo conforto para todos.

E para quem prefere um toque mais luxuoso, a versão Diamond vem com algumas mordomias adicionais. A abertura elétrica do porta-malas com sensor de presença e o carregador por indução são apenas alguns dos detalhes que fazem a diferença.

Agora, vamos conferir a tabela atualizada dos preços da Toyota SW4 em setembro de 2025:

Nova tabela de preços da Toyota SW4 em setembro de 2025:

Versões Preço antigo Preço atual Reajuste SRX Platinum cinco lugares R$ 408.090,00 R$ 412.190,00 R$ 4.100,00 SRX Platinum sete lugares R$ 414.890,00 R$ 419.090,00 R$ 4.200,00 Diamond sete lugares R$ 465.190,00 R$ 469.890,00 R$ 4.700,00

Então, se você estava pensando em adquirir uma SW4, é bom ficar atento a essas mudanças. É um carro que, sem dúvida, traz muito valor e desempenho, mas os novos preços podem acender um alerta para quem está pensando em se jogar.