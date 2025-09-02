Tiggo 8 cresce 33% e lidera vendas de SUV 7 lugares em agosto

O CAOA Chery Tiggo 8 está fazendo bastante barulho entre os apaixonados por SUVs no Brasil. Recentemente, ele se destacou como o mais vendido da categoria de 7 lugares, e não é por menos! Em agosto, o Tiggo 8 registrou um total de 1.916 unidades emplacadas, um crescimento de 33% em relação ao mês anterior. Isso tudo sem contar que ele conseguiu superar concorrentes ferozes como o Chevrolet Spin, o Jeep Commander, o Citroën C3 Aircross e até o Toyota SW4.

Um dos fatores que estão acelerando suas vendas é uma promoção focada: a CAOA Chery lançou um desconto de R$ 10 mil no Tiggo 8 Pro Max Drive. Assim, seu preço caiu de R$ 199.990 para R$ 189.990. Esse tipo de oferta realmente atrai quem está em busca de um carro mais espaçoso e confortável, especialmente para viagens em família ou passeios com os amigos.

Números que Impressionam

De acordo com a Fenabrave, o crescimento das vendas do Tiggo 8 não deixa margem para dúvidas. Em julho, ele vendeu 1.440 unidades. Já em agosto, não só superou esse número como também se consolidou como a escolha preferida de muitos motoristas. Para se ter uma ideia, o Jeep Commander emplacou apenas 1.068 unidades e a Chevrolet Spin, que é uma opção mais em conta, ficou com 1.794 unidades.

E se você está curioso sobre como o Tiggo 8 se saiu no acumulado deste ano, só em 2025 ele já vendeu 10.823 unidades. Olha só como foi o desempenho mês a mês:

Janeiro : 1.039

: 1.039 Fevereiro : 930

: 930 Março : 1.307

: 1.307 Abril : 1.646

: 1.646 Maio : 1.483

: 1.483 Junho : 1.062

: 1.062 Julho : 1.440

: 1.440 Agosto: 1.916

Espaço e Conforto

A versatilidade do porta-malas é outro ponto a favor do Tiggo 8 Pro. Dependendo da configuração dos bancos, você pode ter um espaço de 193 litros com todos os sete assentos ocupados. Ao rebater a terceira fileira, o volume salta para 889 litros, e se você só precisar de dois lugares, o espaço impressionante chega a 1.930 litros. E o melhor, vem com tampa elétrica e uma cobertura interna que protege seus objetos de olhares curiosos.

As dimensões também elogiam a proposta do carro. Com 4,72 metros de comprimento e 1,86 metro de largura, ele se torna uma boa opção para quem busca um SUV robusto para as estradas e também para o tráfego urbano. O tanque comporta 51 litros e sua capacidade de carga é de até 566 kg, entre passageiros e bagagens.

Potência e Desempenho

No coração do Tiggo 8 Pro, encontramos um motor 1.6 turbo TGDi, que entrega até 187 cavalos e torque de 28 kgf.m entre 2.000 a 4.000 rpm. A sensação ao dirigir? Um prazer… A combinação do câmbio automático de dupla embreagem com sete marchas oferece suavidade nas trocas, e a velocidade máxima de 180 km/h acaba sendo um bom atrativo para quem curte um pouco de adrenalina nas estradas.

Esse SUV definitivamente chegou para se estabelecer. Com um mix de espaço, conforto e desempenho, ele tem tudo para agradar os fãs de carros que buscam um veículo prático e cheio de estilo.