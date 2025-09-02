Kia K4, sucessor do Cerato, se destaca em crash test

Mundo Automotivo

Sucessor do Cerato, Kia K4 leva nota máxima em crash test

O novo Kia K4 está a todo vapor para conquistar o mercado brasileiro, especialmente depois da saída do Cerato em 2023. Recentemente, ele passou pelo crivo do Latin NCAP e recebeu uma nota impressionante: cinco estrelas. Os números mostram que ele arrasou na proteção de adultos, com 91,87%, e também se destaca na proteção às crianças, com 90,38%. Para quem se preocupa com a segurança dos pedestres, o K4 ficou com 77,10% e, em assistência à segurança, 84,30%. Sem dúvida, uma carta na manga para quem adora dirigir com tranquilidade.

### Testes de Segurança Olímpicos

O K4 foi testado em uma série de avaliações rigorosas, que incluíram impactos frontais, laterais, e até chicotadas cervicais. O legal é que vem de fábrica com seis airbags e recursos como controle de estabilidade e aviso de cinto de segurança para todos os assentos. Para quem já ficou preso no trânsito ou teve que se preocupar com uma frenagem rápida, sabe o quanto esses itens podem fazer a diferença.

O Latin NCAP avaliou a estrutura do veículo como estável, garantindo boa proteção para áreas críticas como cabeça e pescoço durante os impactos. E para os pequenos, as notas foram ótimas, embora a instalação de cadeirinhas ainda possa ser aprimorada no assento central.

### Design e Conforto

Lançado no Salão de Nova York em 2024, o K4 é o substituto do Cerato e segue a nova linha de design da Kia, chamada de “Opposites United”. Ele apresenta uma carroceria fastback e um visual que chama a atenção com faróis verticalizados e lanternas de LED conectadas por uma barra na tampa do porta-malas.

Por dentro, a sensação é de modernidade e conforto. O modelo traz duas telas integradas ao painel, mas ainda mantém alguns comandos físicos, que muita gente prefere para funções como climatização e volume — prático, né?

### Motorização e Especificações

Quando falamos de motorização, o K4 não decepciona. Ele pode vir com um motor 1.6 turbo que entrega 193 cv, ou com um motor aspirado de 2.0, que oferece 149 cv. O primeiro acoplado a um câmbio automático de 8 marchas promete bastante agilidade, enquanto o segundo vem com câmbio CVT. Com dimensões de 4,70 m de comprimento e 1,84 m de largura, o K4 é o sedã mais longo da sua categoria, superando o antigo Cerato. E para aqueles que adoram fazer uma viagem, o porta-malas é generoso, com 413 litros de espaço.

### O Que Esperar?

Ainda não sabemos quando o K4 vai pisar em solo brasileiro. Por enquanto, a Kia está focada em homologar o Stonic reestilizado e a nova picape Tasman, que já foi flagrada em testes. Mas, para quem sonha em dirigir o K4, é só ficar de olho nas novidades e torcer para que ele chegue logo!

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

