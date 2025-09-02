Detalhes e preços da líder de vendas Fipe Carros

A Honda revelou a tão esperada linha 2026 da CG 160, que já é a moto mais vendida do Brasil. A grande novidade dessa vez fica por conta das novas cores. A base mecânica e a tecnologia continuam a mesma, mas quem adora personalizar vai gostar das opções. A versão Titan, por exemplo, agora conta com um elegante tom de cinza metálico no lugar do clássico laranja. As versões Start, Fan e Cargo também ganharam novas paletas.

A CG 160 tem um espaço privilegiado no coração dos brasileiros. Entre janeiro e julho de 2025, ela emplacou impressionantes 267.973 unidades, representando 22% de todas as motos vendidas no país. É um número expressivo que mostra que a confiança dos consumidores nessa moto é sólida, e isso não se deve só ao seu preço acessível mas também à sua confiabilidade na estrada.

Desde 2025, a linha passou por uma renovação significativa. Agora, todas as versões vêm com painel digital, freio a disco dianteiro de série e ABS na Titan, o que faz toda a diferença na hora de esquivar de um buraco ou pisar no freio repentinamente. A suspensão foi ajustada para melhorar a estabilidade, e sua estética ganhou linhas mais modernas, além de um tanque protegido por carenagens plásticas que aumentam a durabilidade.

O motor monocilíndrico de 162,7 cm³ continua a ser um destaque. Está em conformidade com as novas regras de emissões, e as versões Fan, Titan e Cargo são flex, enquanto a Start funciona apenas com gasolina. Apesar de uma leve redução na potência, a dirigibilidade e a eficiência no consumo permanecem intactas. Quem já experimentou uma CG sabe que ela é mais econômica do que muitas outras opções.

A Titan segue sendo a versão mais completa, apresentando ABS dianteiro, disco traseiro e farol em LED, que é uma mão na roda para quem pega a estrada à noite. As versões Fan e Titan agora têm painel blackout e até porta USB-C de série ou opcional, oferecendo um toque de modernidade a mais. Já as versões Start e Cargo podem ter um design mais simples, mas a economia e a confiabilidade continuam sendo seus pontos fortes.

Os preços da linha 2026 sofreram um pequeno reajuste, com a Start partindo de R$ 16.770, a Cargo de R$ 17.780, a Fan de R$ 18.350 e a Titan a partir de R$ 19.910. Todas essas belezuras estarão disponíveis nas concessionárias a partir de setembro, e com três anos de garantia, sem limite de quilometragem, é uma boa segurança para quem roda bastante.

No visual, a CG 160 mantém a traseira estilosa com lanterna em LED e novas alças de garupa. A suspensão robusta e o sistema de freios bem evoluídos garantem segurança e conforto. E nem pense que foram apenas mudanças de cor! Os detalhes de acabamento realmente ajudam a consolidar a CG 160 como um verdadeiro ícone entre as motos práticas e confiáveis para o dia a dia.