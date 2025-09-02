Menino envenenado por lanche com chumbinho; mãe é suspeita

Um menino de 8 anos foi internado em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) após ingerir um lanche envenenado com chumbinho, uma substância altamente tóxica. A mãe da criança, que também se encontra hospitalizada, é a principal suspeita do caso e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

O incidente aconteceu na última sexta-feira, dia 29, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, a mãe e o filho saíram da cidade de Valparaíso para comemorar o aniversário da mulher. Durante a comemoração, ela teria misturado chumbinho no lanche que ofereceu ao garoto.

A situação foi descoberta quando a mulher começou a entrar em contato com várias pessoas em busca de ajuda, o que levou ao socorro tanto dela quanto da criança. Ambos foram levados para a Santa Casa de Araçatuba, onde o menino passou por uma lavagem estomacal devido à intoxicação.

Atualmente, a mãe permanece internada sob escolta policial, pois a Justiça determinou sua prisão no domingo, dia 31. A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que ela apresenta um quadro de saúde grave.

Investigações da Delegacia de Valparaíso estão em andamento, e a polícia está ouvindo testemunhas para entender melhor as circunstâncias que levaram a esse trágico acontecimento. Informações preliminares indicam que a suspeita pode sofrer de depressão, o que pode estar relacionado à sua atitude.

O caso levanta preocupações sobre a saúde mental e medidas de proteção a crianças em situações potencialmente perigosas.