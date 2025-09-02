Honda CG160 2026: detalhes sobre preço e versões disponíveis

De janeiro a julho de 2025, o Brasil viu emplacar mais de 1.2 milhão de motocicletas. Dentre elas, 267.973 unidades da Honda CG 160. É isso mesmo: cerca de 22% de todas as motos vendidas no país são dessa belezura. Para você ter ideia, é como se uma em cada cinco motos em circulação fosse uma CG! E não para por aí; ela também é o veículo mais vendido do Brasil, superando até a famosa Fiat Strada.

A CG está no mercado desde 2016 e, desde então, as mudanças têm sido sutis. Mas em 2025, a Honda decidiu dar um up na moto, trazendo o painel digital para todas as versões, além do freio a disco na frente como item de série, melhorias na suspensão e até ABS na Titan. Para 2026, a base segue a mesma, mas com novas cores para a maioria das versões e um pequeno reajuste de preços, que começam a ser vendidos em setembro.

Design Atraente e Funcional

O design da nova CG 160 é marcante. O tanque metálico interno, agora protegido por carenagens plásticas, dá uma aparência mais robusta e moderna. A traseira toda a gama agora possui a mesma rabeta, equipada com lanterna em LED e alças de garupa feitas de resina. E as pedaleiras do passageiro? São de alumínio, como na Bros 160, trazendo um toque de sofisticação.

Quem observa o painel digital não fica desapontado. Ele vem com velocímetro, conta-giros, indicador de marcha e mais. A diferença entre as versões é a estética: Start e Cargo têm um fundo claro enquanto Fan e Titan oferecem um visual mais "dark".

Ciclística Melhorada

A ciclística também recebeu atenção. A balança traseira teve suas formas aprimoradas, deixando de ser tubular para um perfil retangular, com um novo sistema de ajuste da corrente. As molas traseiras ganharam um diâmetro maior, garantindo mais conforto ao pilotar. E a suspensão dianteira, que agora tem molas em ambas bengalas, traz um toque extra de robustez.

A segurança não fica atrás. Todos os modelos vêm com rodas de liga leve, pneus sem câmara e um bom freio a disco na frente. E a Titan se destaca, já que tem freio a disco também atrás e ABS na roda dianteira — um reforço e tanto para quem dirige por aí.

Mecânica Que Conquista

O motor? Mantém a mesma configuração monocilíndrica de 162,7 cm³, arrefecido a ar. A versão Start é flexível, só aceita gasolina, enquanto as Fan, Titan e Cargo são flex. Para atender as novas normas de emissão de poluentes, o sistema agora tem dois catalisadores, que reduziram um pouco a potência, mas ajudam a preservar o meio ambiente. A transmissão continua com 5 marchas, garantindo uma pegada esportiva e eficiente.

Honda CG 160 2026: Preços e Cores

Agora, vamos aos preços, porque quem está pensando em upgrade quer saber!

Start : Novo preço: R$ 16.770 (sem frete) Cores: Azul Perolizado, Vermelho Perolizado e Preto.

Cargo : Novo preço: R$ 17.780 (sem frete) Cor: Branco (Supernova White).

Fan : Novo preço: R$ 18.350 (sem frete) Cores: Prata Metálico, Vermelho Perolizado e Preto Metálico.

Titan : Novo preço: R$ 19.910 (sem frete) Cores: Cinza Perolizado, Vermelho Metálico e Preto Metálico.

E assim, a Honda CG 160 continua sua trajetória como um clássico nas ruas brasileiras. Quem já teve uma sabe: pegar a estrada com ela é uma experiência sem igual!