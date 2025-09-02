A Escrava Isaura retorna à Record com nova tecnologia e vice-liderança

A Record TV lançou na segunda-feira (1º) uma versão remasterizada de “A Escrava Isaura”, alcançando a vice-liderança no horário das 15h30. A novela, que foi um grande sucesso em 2004, agora conta com atualizações feitas com inteligência artificial e áudio modernizado. Durante a exibição, a produção registrou uma média de 4,1 pontos de audiência e um pico de 5,6 pontos, enquanto o SBT, que transmitiu o programa “Fofocalizando” no mesmo horário, obteve apenas 2,8 pontos.

### Tecnologia Avançada na Restauração

Para atualizar a qualidade visual, a Record utilizou tecnologia de ponta. Através de sistemas de inteligência artificial, foi possível aumentar a fluidez das imagens, transformando vídeos originais de 30 quadros por segundo (fps) para versões com até 60 fps. Esse processo resulta em movimentos mais suaves e uma maior definição nas imagens, diminuindo ruídos visuais. Cada cena passou por uma revisão cuidadosa para evitar problemas gerados pela tecnologia, com editores realizando ajustes que valorizam artisticamente a produção.

### Melhorias no Áudio

A restauração não se limitou à imagem; a emissora também fez um trabalho minucioso para melhorar o áudio. O som original foi recuperado com a ajuda de inteligência artificial, trazendo maior clareza aos diálogos e sons ambientes. Foram recriados efeitos sonoros e adicionadas novas trilhas, ampliando a carga emocional da narrativa. Músicas marcantes da versão de 2004, como “Sinônimos” de Chitãozinho & Xororó, foram mantidas para preservar a identidade musical da novela.

A mixagem final foi feita em Dolby Atmos, disponível nos formatos 5.1 e estéreo, proporcionando uma experiência sonora imersiva aos telespectadores.

### Um Clássico Revisitado

“A Escrava Isaura” é baseada no romance de Bernardo Guimarães e traz no elenco Bianca Rinaldi, Leopoldo Pacheco e outros atores que marcaram a produção. O folhetim se tornou um dos maiores sucessos internacionais da teledramaturgia brasileira, sido exibido em mais de 50 países.

Com a nova versão remasterizada, a novela está de volta de segunda a sexta-feira, às 15h30, na Record. A produção busca equilibrar a nostalgia com a inovação tecnológica, atraindo tanto o público que acompanhou a primeira exibição quanto novas gerações de telespectadores.