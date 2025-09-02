Sedã elétrico Nissan N7 é testado no Brasil com 635 km de alcance

O Nissan N7 está chamando a atenção dos apaixonados por carros no Brasil! O modelo, resultado da parceria entre a japonesa Nissan e a chinesa Dongfeng, foi flagrado rodando em São Paulo, gerando já uma série de comentários entre os entusiastas. Esse sedã elétrico, que já fez sucesso na China, promete ser uma nova aposta da marca por aqui, trazendo um design futurista, tecnologia avançada e preço que pode ser bastante competitivo.

Ele foi apresentado oficialmente em abril na China e surgiu como uma evolução do Dongfeng eπ 007. Com 4,93 metros de comprimento e quase 2,92 metros de entre-eixos, o N7 é um carro grande, com espaço interno que rivaliza com vários SUVs de sete lugares. A Nissan quer que ele seja um produto global, mas ainda não confirmou se e quando ele chegará ao Brasil.

Na China, o N7 já está fazendo sucesso! Mais de 20 mil pedidos em apenas 50 dias de vendas, não é para menos. O preço por lá começa em 119.900 yuans, cerca de R$ 91 mil, podendo chegar a 149.900 yuans (aproximadamente R$ 114 mil). São cinco versões disponíveis, como a 510 Air, 510 Pro, 625 Pro, 510 Max e 625 Max, para brigar de frente com modelos como o BYD Seal e o Dolphin Mini.

Design Marcante

O visual do N7 segue uma linha minimalista e bem moderna. Com a frente fechada, faróis em LED bem finos e uma barra iluminada que se estende por toda a dianteira, ele se destaca na multidão. E na traseira, as lanternas interligadas dão um toque futurista que muitos motoristas vão adorar. Por dentro, o carro parece um cockpit de foguete, com um painel digital de 8,8”, central multimídia de impressionantes 15,6” e um acabamento premium que é de tirar o fôlego.

Motorização Elétrica

Sob o capô, o N7 oferece duas opções de motorização elétrica. Tem uma versão com 215 cv e bateria de 58 kWh, capaz de rodar até 540 km com uma única carga, e outra mais potente, com 268 cv e bateria de 73 kWh, alcançando uma autonomia de 635 km. Com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos, ele promete um desempenho super ágil, parecido com elétricos mais caros.

E quem já enfrentou trânsito intenso sabe como é essencial ter um carro que combine desempenho com eficiência, não é mesmo?

Tecnologia de Ponta

O N7 brilha na parte tecnológica também. Ele traz um chip Snapdragon 8295P com 32 GB de RAM e é compatível com CarPlay, HiCar e Carlink. O carro vem equipado com piloto automático adaptativo, assistente de faixa, carregador sem fio de 50W, teto solar panorâmico e 14 alto-falantes de alta qualidade. Ah, e os bancos da frente ainda contam com massagem de 12 pontos. Perfeito para os longos trajetos do dia a dia.

Um dos grandes destaques são os bancos chamados de “Cloud Comfort” nas versões Max. Com 49 sensores e 19 almofadas de ar, o sistema ajusta automaticamente a posição dos bancos, proporcionando uma sensação de flutuação incrível. O acabamento em camurça e Alcântara traz um toque de sofisticação que faz a diferença.

Expectativas no Brasil

Se tudo correr bem e o Nissan N7 chegar ao Brasil, deve ser posicionado acima do Sentra, com preços que podem girar em torno de R$ 200 mil. Ele mira consumidores que buscam luxo, espaço e tecnologia de ponta. E com esses testes acontecendo por aqui, já dá para sentir que o lançamento pode não demorar a acontecer. Automóveis elétricos estão, sem dúvidas, se tornando cada vez mais o futuro nas nossas estradas.