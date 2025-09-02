Renault Kardian sobe 44% em agosto, mas Pulse e Tera lideram

O mês de agosto foi agitado para a Renault, que aproveitou a oportunidade para lançar uma promoção do Kardian, um SUV compacto que vem ganhando espaço no mercado. Ouvindo as vozes das vendas, a marca conseguiu atrair novos compradores e registrar um aumento significativo nas vendas.

Em agosto, a versão Techno do Kardian estava com o preço de tabela a partir de R$ 136.490. Mas, com um bônus de até R$ 20 mil, o preço caiu para R$ 116.490. Para quem optasse por financiar, a Renault oferecia condições bem amigáveis, como uma entrada de 60% (ou seja, R$ 71.712) e 36 parcelas fixas de R$ 1.680,45, com uma taxa de apenas 0,99% ao mês. Tudo isso com a ressalva de que essas condições valiam até 31 de agosto de 2025 ou enquanto houvesse estoque, então quem quis aproveitar teve que agir rápido!

Como resultado, o Renault Kardian emplacou 1.929 unidades em agosto, um crescimento expressivo de 44,8% em relação ao mês anterior. Mesmo assim, ele ainda ficou atrás dos seus principais concorrentes, o Fiat Pulse, que manteve a liderança com 4.282 unidades, e o Volkswagen Tera, que vendeu 4.157 unidades. Isso mostra que, mesmo com promoções, a briga por clientes é acirrada.

No acumulado de 2025, o Kardian já conta com 13.545 unidades vendidas. Aqui vai um resumo do desempenho mês a mês, de janeiro a agosto:

Janeiro : 1.675

: 1.675 Fevereiro : 1.903

: 1.903 Março : 2.269

: 2.269 Abril : 1.742

: 1.742 Maio : 1.455

: 1.455 Junho : 1.240

: 1.240 Julho : 1.332

: 1.332 Agosto: 1.929

Com essas vendas, o carro começa a se destacar mais na mente do consumidor. Para quem estava esperando o lançamento da linha 2026, a boa notícia é que o Kardian já passou por sua primeira grande atualização. Embora o design externo tenha permanecido o mesmo, as melhorias internas são notáveis! O interior recebeu um toque de modernidade, com melhorias em conectividade e equipamentos.

A principal mudança fica por conta da substituição da versão topo de linha Premiere Edition pela nova Iconic. Agora, a linha conta com versões que vão da Evolution MT até a Iconic, dando opções para todos os gostos e orçamentos.

No interior da Iconic, você encontra um painel digital de 10″ e uma central OpenR Link de 10,1″, que vem com Google Maps, Google Assistente e até aplicativos da Play Store. A Techno, por sua vez, também não fica atrás e oferece algumas novidades práticas, como carregador por indução e comandos físicos de climatização.

O motor 1.0 turbo de 125 cv se mantém, acoplado à transmissão EDC de seis marchas. O Kardian 2026 inclui ainda sistemas de assistência ao motorista mais atualizados, novas cores e detalhes internos bem interessantes, com preços variando de R$ 113.690 a R$ 149.990.

E aí, quem está pensando em entrar nesse mundo dos SUVs?