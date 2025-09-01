Camila Queiroz pode estar em novela de Walcyr Carrasco em 2026

Camila Queiroz pode voltar a trabalhar com o renomado autor Walcyr Carrasco na próxima novela das 21h da Globo, com estreia prevista para maio de 2026. De acordo com fontes, a atriz foi convidada para interpretar o papel principal da trama.

Camila começou sua carreira na televisão ao dar vida à personagem Angel na novela "Verdades Secretas", exibida em 2015. Esse papel foi um marco em sua trajetória e lhe abriu diversas portas, consolidando sua imagem como uma das principais atrizes da atualidade. Atualmente, ela estrela "Amor Perfeito" e aguarda o nascimento de sua primeira filha, fruto de seu casamento com o ator Klebber Toledo.

Enredo e título provisório

A nova novela, que tem o título provisório de "Quem Ama Cuida", contará a história de uma enfermeira que se envolve em uma disputa pela herança de um milionário. Enquanto cuida do homem, ela enfrenta a resistência dos filhos dele, que são acusados de negligência. Esta produção deve suceder "Três Graças", programada para estrear depois do remake de "Vale Tudo", que vai ao ar em outubro de 2025.

Além de Camila Queiroz, a Globo está considerando reunir outros artistas de renome que já trabalharam com Carrasco e obtiveram bons resultados. Entre os atores cotados estão Eliane Giardini, Bianca Bin, Mariana Ximenes e Juliana Paes, com o objetivo de repetir o sucesso de novelas anteriores do autor.

Planejamento da faixa das 21h

"Quem Ama Cuida" está na fase inicial de pré-produção. Após essa novela, a faixa das 21h já tem planejados dois novos projetos: um roteiro de João Emanuel Carneiro e outro de Bruno Luperi. Essa estratégia faz parte do esforço da Globo em investir em autores reconhecidos para manter a liderança na audiência desse horário.