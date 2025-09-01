Coritiba altera escalação pela 4ª vez devido a desfalques

Curitiba – Preparação do Coritiba para o confronto com a Ferroviária

O Coritiba começou, nesta segunda-feira (1º), a preparação para o jogo contra a Ferroviária, que ocorrerá na próxima sexta-feira (5), às 21h35, no Estádio Couto Pereira. Este será um confronto válido pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Mozart enfrenta mais uma vez o desafio de escalar o time sem seus principais jogadores, que estão fora por cartões amarelos.

Na última partida, o Coritiba perdeu para o Operário por 1 a 0. Durante esse jogo, o goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o atacante Lucas Ronier não puderam atuar. Para o embate contra a Ferroviária, o zagueiro Jacy, o meia Sebastian Gómez e o atacante Nicolas Careca também estão suspensos, todos devido ao acúmulo de cartões amarelos.

A ausência de Jacy e Gómez é significativa, uma vez que eles são peças fundamentais no esquema tático da equipe. Para ocupar essas lacunas, a expectativa é que Tiago Cóser, que vinha jogando como lateral, seja deslocado para a zaga, enquanto Wallisson deve assumir uma vaga no meio de campo.

Sequência de Desfalques

Este será o quarto jogo consecutivo em que o Coritiba não apresenta seu time ideal. Em confrontos anteriores, o volante Filipe Machado foi suspenso contra a Chapecoense; Zeca, lateral-direito, ficou fora contra o Novorizontino; e Iury Castilho não participou do duelo com o Remo. A equipe também sentiu a ausência de Morisco, Josué e Ronier na partida em Ponta Grossa, e agora, na próxima rodada, enfrenta novos desfalques.

O número elevado de cartões é uma preocupação, especialmente considerando que no último jogo foram mostrados seis cartões amarelos. Contudo, o técnico Mozart não vê isso como um problema. Ele acredita que, apesar das ausências, surgem oportunidades para que outros jogadores se destaquem.

“São ausências inevitáveis. Embora percamos algumas opções, é importante encarar essas situações como chances para novos jogadores. Vamos nos preparar bem e estar prontos para a partida de sexta-feira”, declarou o treinador.

Possíveis Reforços para o Confronto

Além dos jogadores que retornam após a suspensão, o Coritiba também trabalha para trazer de volta o lateral-direito Alex Silva e o zagueiro Bruno Melo, que estão se recuperando de lesões musculares. Ambos não atuam desde o empate sem gols contra a Chapecoense e estão em fase final de fisioterapia.

A equipe busca reforçar seu plantel para os desafios que se aproximam, aumentando as opções para o técnico e também as chances de obter resultados positivos no campeonato.